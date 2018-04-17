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Экономика

Аркадий Мурылёв считает завышенной стоимость патентов в Псковской области

Уполномоченный по правам предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылёв считает, что в регионе завышена стоимость патентов для бизнеса. Об этом он заявил на пресс-конференции 17 апреля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Аркадия Мурылёва, в Псковской области патент на парикмахерские услуги стоит 75 тысяч рублей, в Новгородской – 45 тысяч рублей, а в Смоленской – 15 тысяч рублей.  Патент для организаций розничной торговли с численностью сотрудников до 5 человек в Псковской области обойдёт в 164 тысячи рублей, в Новгордской – в 120 тысяч, в Смоленской – 82 тысячи, в Тверской – в 44 тысячи, в Ленинградской области – в 18 тысяч рублей.

Бизнес-омбудсмен также рассказал, что в регионе, по данным налоговых органов, насчитывается 15 тысяч юридических лиц, 14 тыс.  900 индивидуальных предпринимателей  и крестьянских хозяйств. При этом за 2017 год были зарегистрированы 300 новых индивидуальных предпринимателей.

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