Аркадий Мурылев о проблеме нестационарной торговли в Изборске: Ее никто не решает, все отмахиваются

12:03, 17 апреля 2018, ПАИ

Уполномоченный по правам предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев считает, что «хаотичная» нестационарная торговля в Старом Изборске должна получить статус ярмарки и соответствующее оформление. Об этом он заявил сегодня, 17 апреля, в ходе пресс-конференции, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По мнению бизнес-омбудсмена, «муниципалитет должен заняться, организовать это, навесы поставить. А сейчас никто не решает, все отмахиваются от проблемы».