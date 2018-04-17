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Общество

Аркадий Мурылев о проблеме нестационарной торговли в Изборске: Ее никто не решает, все отмахиваются

Уполномоченный по правам предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев считает, что «хаотичная» нестационарная торговля в Старом Изборске должна получить статус ярмарки и соответствующее оформление. Об этом он заявил сегодня, 17 апреля, в ходе пресс-конференции, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По мнению бизнес-омбудсмена, «муниципалитет должен  заняться, организовать это, навесы поставить. А сейчас никто не решает, все отмахиваются от проблемы».

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