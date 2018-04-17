Владимир Куприн о «Русском западе»: У меня от открывающихся горизонтов закружилась голова

12:18, 17 апреля 2018, ПАИ

«У меня от открывающихся горизонтов закружилась голова», - прокомментировал первые полдня работы книжного форума «Русский запад» в Пскове заместитель председателя областного комитета по культуре Владимир Куприн. Об этом с пресс-подхода передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Важность форума не вызывает сомнений. Очень важно, что мы стали участниками больших федеральных проектов. Поступает много предложений», - сказал Владимир Куприн.

Он также подчеркнул важность поддержки на государственном уровне, которая оказывается Псковской области. «Надо ловить волну», - заявил Владимир Куприн.

Напомним, что открывшийся сегодня, 17 апреля, книжный форум «Русский Запад» завершит свою работу 19 апреля.

С самого утра и до позднего вечера в течение трех дней в Псковской областной универсальной научной библиотеке будет работать выставка-ярмарка книг. Свои новинки представят издательства Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова и других городов.

Пройдут также выставки и круглые столы, творческие встречи с современными писателями Анной Матвеевой (Екатеринбург) и Алексеем Хотылевым (Москва).

Работа форума также идёт в рамках тематических секций. Издатели, библиотекари, писатели, учителя, общественные деятели и другие приглашенные обсуждают механизмы поддержки чтения, проекты по развитию библиотечной инфраструктуры, информационно-образовательной среды школ, перспективы взаимодействия библиотек, издательств и книжных магазинов и другие актуальные вопросы книжной отрасли.

Организаторами мероприятия выступают администрация Псковской области, издательская группа «Эксмо» и Российский книжный союз. Последний стал партнером форума впервые в соответствии с соглашением о сотрудничестве, подписанным между врио губернатора региона Михаилом Ведерниковым и президентом РКС Сергеем Степашиным в январе этого года.