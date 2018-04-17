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Общество

Михаил Ведерников провел встречу с инициативной группой жителей Порховского района по вопросу работы полигона ТКО

16 апреля временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с инициативной группой Порховского района. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации, встреча состоялась по инициативе врио главы региона с целью получить от граждан объективную обратную связь по вопросу организации работы порховского полигона ТКО и временного размещения на нем отходов из Пскова и Псковского района.

Михаил Ведерников предложил активистам изложить свое видение ситуации с полигоном. Со своей стороны врио главы региона рассказал о работе, которую проводит администрация области по подготовке к конкурсу на определение регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и выбору площадок под межмуниципальные полигоны.

Представители инициативной группы обозначили врио губернатора ряд волнующих их вопросов, по самым острым из них Михаил Ведерников дал конкретные поручения, нацеленные на совершенствование работы полигона. Кроме того, руководитель области предложил сформировать группу общественного контроля из числа активистов, экспертов в сфере обращения с ТКО и представителей Контрольного управления администрации области и составить график посещения объекта.

В заключение встречи врио губернатора поблагодарил представителей инициативной группы за активную гражданскую позицию и откровенный разговор. Он также выразил надежду на объективную обратную связь и совместное решение проблемных вопросов.

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