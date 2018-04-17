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Культура

Названы имена победителей областного конкурса «Псковская книга-2017»

17 апреля в рамках 15-го Международного книжного форума «Русский Запад» состоялась церемония награждения победителей областного конкурса на лучшую издательскую продукцию «Псковская книга-2017». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации, конкурс прошел в регионе 22-й раз. В этом году на участие в нем были поданы 37 заявок.

В номинации «Лучшее издание духовной и религиозной литературы» лауреатом стала книга наместника Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря архимандрита Тихона «Доброделание ради Христа Бога».

Лучшим изданием по истории края стала работа Николая Карпова и Дарьи Тимошенко «Островские доминанты».

Книга «Изборск — город древний: история в миниатюрах» признана лучшим изданием по туризму. Награду присудили ее автору Юрию Степанову.

Директор Межпоселенческого библиотечного объединения Локнянского района Нина Егерева получила диплом победителя в номинации «Лучшее издание, подготовленное библиотекой» за коллективную серию изданий «Край отеческий».

Работа Татьяны Дубровской из Псковской областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих «Турецкий марш (в специальном аудиоформате)» стала лучшей в номинации «Говорящая книга».

Лучшим литературно-художественным изданием для детей признана книга «Игры нашего детства» Елены Киселевой. Автор также победила в дополнительной номинации конкурса «Литературный дебют».

В дополнительных номинациях, которые в этом году утвердило жюри конкурса, были отмечены научные материалы по истории Изборска и его окрестностей (музей-заповедник «Изборск»), научно-исследовательская работа по истории народного образования родного края (профессор ПсковГУ Анатолий Филимонов), книга «Шахницы: история деревни» (Юлия Иванова и Виктор Иванов), произведение «Сердце матери» (Анатолий Кушниренко), книга «Чести моей не отдам никому» (Игорь Смолькин).

Завершилась церемония награждения вручением благодарственных писем Государственного комитета Псковской области по культуре.

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