Бесплатным питанием обеспечит компания FITO EDA победительницу «Мисс Супер-фитнес 2018»

14:26, 17 апреля 2018, ПАИ

Генеральный спонсор проекта «Мисс Супер фитнес 2018» служба доставки здорового питания FITO EDA наградит победительницу конкурса бесплатным питанием на срок от одной до четырех недель. Также специальный приз от компании будет вручён в одной из номинаций конкурса. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы проекта.

«Заботитесь о своем здоровье и фигуре? Нет времени на долгие походы по магазинам и стояние у плиты, и бесконечное мытье посуды? Наконец-то и в Пскове есть производство и доставка здорового питания - служба доставки здорового питания FITO EDA», - отметили в «Супер-фитнесе».

«FITO EDA - это полный сбалансированный рацион на весь день для достижения ваших целей, будь-то похудение, набор мышечной массы или поддержание физической формы. Еще один существенный плюс: бесплатная доставка готового питания до дома или офиса», - отметили в компании.

FitoEda производит, собирает и доставляет:

- Полные дневные рационы

- Отдельные приемы пищи: обеды, завтраки или ужины.

- Все рационы рассчитаны по БЖУ и калорийности, и сбалансированы ведущими диетологами города.

- Это реально вкусно и не дорого.

Например, в тарифе «Рельеф» - 1200 ккал (390 рублей), это завтрак, обед, перекус и ужин.

Заказать рацион можно в группе https://vk.com/fitoeda или по телефону 8-921-211-4-211

Адрес службы доставки здорового питания FITO EDA: улица Михайловская, 1.

Напомним, что финал конкурса «Мисс Супер фитнес 2018» состоится 29 апреля в клубе-ресторане «NATA INN». Начало в 18:00. Билеты уже в продаже! Количество ограничено.

Забронировать билеты и узнать подробную информацию можно по телефону: 56-60-80.

Генеральные спонсоры мероприятия: служба доставки здорового питания «Fito Eda», кафе «Окинава».

Партнеры: «С-фитнес», «Mirra», «Королев Продакшн», студия танца «Fit&Dance», модельное агентство «Сигма», фитнес-тренер и массажист Сергей Куренков.

Флористика мероприятия: студия цветов «Иль Пеликано»

Информационные спонсоры: телеканал «1 Псковский», радиостанции «7 Небо» и «Радио Дача, ПАИ, рекламно-производственная фирма «Продвижение».

Официальный фотограф: Татьяна Родина

Визажисты и мастера по прическам: Марина Тращенкова, Юлия Зимняя, Лидия Девальд.

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