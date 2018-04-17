Более 7,5 тысяч человек внесли в реестр добровольных пожарных Псковской области
В реестр добровольных пожарных Псковской области внесли 7 тыс. 650 членов добровольной пожарной охраны области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Главного Управления МЧС России по региону.
Отмечается, что на сегодняшний день в целях улучшения противопожарной защиты населения Псковской области созданы 143 подразделения добровольной пожарной охраны.
Как рассказали в пресс-службе, именно на добровольных пожарных лежит забота о пожарной безопасности в отдаленных населенных пунктах Псковской области, сохранности жизни, здоровья и имущества граждан. Жители сельской местности при поддержке местных органов власти успешно решают задачи по охране своих населенных пунктов от пожаров, обеспечивают тушение пожаров до прибытия подразделений профессиональной пожарной охраны. Каждый год в области увеличивается количество добровольных формирований и численность добровольных пожарных.