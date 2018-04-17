Псковичка украла спиртное и продукты из магазина на Инженерной

14:12, 17 апреля 2018, ПАИ

В Пскове экипаж вневедомственной охраны задержал женщину, которая совершила хищение из магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Отдела Росгвардии по Псковской области.

Экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение о том, что из магазина по улице Инженерной совершена кража. Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали 42-летнюю гражданку, которая похитила с прилавка спиртные напитки и продукты питания.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемая передана сотрудникам полиции.

Отдел Росгвардии по Псковской области напоминает, что в соответствии со статьей 7.27. КоАП РФ за мелкое хищение чужого имущества предусмотрена административная ответственность.