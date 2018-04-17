0
17:16
13 детей стали жертвами укусов клещей с 10 по 17 апреля в Псковской области
16:04
Коммунальные службы устраняют аварию на водопроводе в центре Пскова
11:14
Более 35 тонн санкционных овощей и фруктов выявили пограничники на госгранице в Невельском районе
09:16
7 палов травы произошли в Псковской области 15 апреля
10:38
Первые лесные пожары зафиксированы в Псковской области
09:34
Бюст Гитлера пытался незаконно вывезти за границу мужчина в Себежском районе
20:34
17 палов травы зафиксировано на территории Псковской области с начала года
Еще новости
Происшествия

Псковичка украла спиртное и продукты из магазина на Инженерной

В Пскове экипаж вневедомственной охраны задержал женщину, которая совершила хищение из магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Отдела Росгвардии по Псковской области.

Экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение о том, что из магазина по улице Инженерной совершена кража. Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали 42-летнюю гражданку, которая похитила с прилавка спиртные напитки и продукты питания.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемая передана сотрудникам полиции.

Отдел Росгвардии по Псковской области напоминает, что в соответствии со статьей 7.27. КоАП РФ за мелкое хищение чужого имущества предусмотрена административная ответственность.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

13 детей стали жертвами укусов клещей с 10 по 17 апреля в Псковской области
17 апреля 2018
13 детей стали жертвами укусов клещей с 10 по 17 апреля в Псковской области
Коммунальные службы устраняют аварию на водопроводе в центре Пскова
17 апреля 2018
Коммунальные службы устраняют аварию на водопроводе в центре Пскова
Более 35 тонн санкционных овощей и фруктов выявили пограничники на госгранице в Невельском районе
17 апреля 2018
Более 35 тонн санкционных овощей и фруктов выявили пограничники на госгранице в Невельском районе
7 палов травы произошли в Псковской области 15 апреля
16 апреля 2018
7 палов травы произошли в Псковской области 15 апреля
Первые лесные пожары зафиксированы в Псковской области
13 апреля 2018
Первые лесные пожары зафиксированы в Псковской области
Бюст Гитлера пытался незаконно вывезти за границу мужчина в Себежском районе
13 апреля 2018
Бюст Гитлера пытался незаконно вывезти за границу мужчина в Себежском районе 3
17 палов травы зафиксировано на территории Псковской области с начала года
12 апреля 2018
17 палов травы зафиксировано на территории Псковской области с начала года
Легковая автомашина сгорела во дворе на Текстильной в Пскове (ФОТОФАКТ)
12 апреля 2018
Легковая автомашина сгорела во дворе на Текстильной в Пскове (ФОТОФАКТ) 1

Идет загрузка...