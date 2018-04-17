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Культура

Михаил Ведерников приветствовал участников юбилейного книжного форума «Русский Запад»

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников направил приветствие участникам 15-го международного книжного форума «Русский Запад», который открылся в Пскове 17 апреля. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации, культурное событие впервые проводится при поддержке Российского книжного союза благодаря соглашению, подписанному между Михаилом Ведерниковым и президентом РКС Сергеем Степашиным. По инициативе РКС в рамках «Русского Запада» в Пскове в первый раз стартовал региональный форум «Развитие инфраструктуры чтения».

В мероприятиях принимают участие российские и зарубежные издательства, библиотекари, учителя, литературные критики, ученые и писатели, общественные деятели. 

«Для нас большая честь и гордость принимать «Русский Запад», и мы по-прежнему готовы предложить вам лучшее, что у нас есть, как и следует по традициям русского гостеприимства, - говорится в приветственном адресе руководителя региона. - Радует, что за годы существования форума была найдена удачная форма сотрудничества». По его словам, из традиционной книжной ярмарки «Русский Запад» превратился в интеллектуальную площадку лидеров мнений, по темам выступлений которых можно составить историю современной книжной индустрии. Михаил Ведерников добавил, что главной целью «Русского Запада» является формирование новой гуманитарной среды и возрождение книгоиздательских традиций. "Эти идеи сегодня востребованы как никогда, и я уверен, вместе мы движемся в правильном направлении. Надеюсь, что участники и гости мероприятия смогут ощутить особую атмосферу города Пскова. Желаю всем творческих успехов и всего самого доброго», — отмечается в приветственном адресе врио губернатора.

В рамках церемонии открытия состоялось награждение победителей областного конкурса на лучшую издательскую продукцию «Псковская книга-2017» и акция дарения книг десяти сельским и районным библиотекам Псковской области. Сертификаты на приобретение литературы для жителей региона подарили благотворительный фонд уроженки Пскова Оксаны Федоровой «Спешите делать добро!» и благотворительная ассоциация «Растим читателя».

Затем форум продолжился заседаниями тематических секций. В программу также вошли встречи с современными писателями, выставки и презентации. В течение трех дней в Псковской областной универсальной научной библиотеке действует выставка-ярмарка книг. Свои новинки представляют 45 издательств Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова и других городов России.

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