Документальный фильм «Ледовое побоище. По следам забытой экспедиции» покажет 18 апреля телеканал «Спас»

14:45, 17 апреля 2018, ПАИ

18 апреля в 23:30 по телеканалу «Спас» покажут документальный фильм «Ледовое побоище. По следам забытой экспедиции». Об этом сообщил руководитель псковского областного отделения РВИО Александр Голышев в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

Он рассказал, что фильм начали снимать еще 2 года назад. «В его создании принимал участие журналист Владимир Потресов. Но для нас он известен тем, что он автор и создатель первого частного социально-культурного комплекса в Самолве — это первый частный музей, посвященный как раз Ледовому побоищу и походам и экспедициям по его изучению», - отметил Александр Голышев.

По его словам, фильм стоит посмотреть по нескольким причинам. «Во-первых, 800-летие Александра Невского — это момент становления гражданской новой идеологии России, которая стала по настоящему крупной державой, но прежде всего миролюбивой, которая исполняет свою историческую роль, предназначенную ей всевышним», - отметил Александр Голышев. Он также подчеркнул, что эта дата показывает, что Александр Невский стал святым не за молитвенные служения, а за государственные служения. «А главный итог победы на льду Чудского озера — это граница, которая была проведена между католическим Западом и православным Востоком и практически она просуществовала до петровских времен. Произошли изменения и снова эта граница практически один в один между Эстонией и Россией», - уточнил собеседник ПАИ.

Александр Голышев отметил, что россияне в самые сложные годы прибегают к государственным подвигам Александра Невского. «Прежде всего, это Великая Отечественная война, когда о нем вспомнили, и орден Александра Невского появился. Пришли 1990-е годы, когда была угроза потери суверенитета России, ее границ, и в этот момент на горе Соколиха появился памятник», - рассказал он. Александр Голышев также отметил, что сейчас россияне должны прочувствовать все эти традиции, вооружиться ими и вести Россию к новым достижениям, к новым высотам.

Он также сообщил, что съемки фильма проходили в Самолве, в Пскове и на берегу Чудского озера.



Фото: Сайт Ледовое-побоище.рф



Фото: Сайт Ледовое-побоище.рф



Фото: Сайт Ледовое-побоище.рф



Фото: Сайт Ледовое-побоище.рф



Фото: Сайт Ледовое-побоище.рф



Фото: Сайт Ледовое-побоище.рф



Фото: Сайт Ледовое-побоище.рф



Фото: Сайт Ледовое-побоище.рф



Фото: Сайт Ледовое-побоище.рф



Фото: Сайт Ледовое-побоище.рф



Фото: Сайт Ледовое-побоище.рф



Фото: Сайт Ледовое-побоище.рф



Фото: Сайт Ледовое-побоище.рф

























Как отмечается на сайте «Ледовое побоище: история сражения», в фильме Владимира Потресова поэтапно восстановлены события русско-ливонской войны 1240-1242 годов, высказаны предположения о месте битвы на основе исследований, которые были проведены в середине прошлого столетия экспедицией АН СССР под руководством военного историка генерала-майора Георгия Караева.

Фильм состоит из нескольких частей. Из них зритель узнает о Ливонской конфедерации – государстве, возникшем в результате крестоносного вторжения в Прибалтику; захвате русских земель в начале XIII века; причинах и происхождении этого древнего конфликта, столь судьбоносного для России. Рассмотрены причины католического вторжения на Русь.

«Вместе с войсками Александра Невского будет пройден путь из Новгорода в Псков водным путем, связывающим эти два города. И, наконец, услышим рассказ о событии, произошедшем на льду Чудского озера 5 апреля 1242 года», - говорится на сайте.

Кроме того, в фильме свое виденье данных событий будут комментировать доктор исторических наук, профессор СПбГУ Александр Филюшкин, старший научный сотрудник Псковского археологического центра Сергей Салмин, настоятель храма святой мученицы Татианы при МГУ, протоиерей Владимир Вигилянский, доктор исторических наук, профессор СпбГУ Роман Соколов, доктор культурологии, профессор ПсковГУ Александр Голышев, директор Института системно-стратегического анализа, действительный член Международной академии наук (Инсбрук, Австрия) Андрей Фурсов, заместитель главы Гдовского района (2003-2010 годы) Виктор Уралов, а также участники экспедиции - физик, заведующий лабораторией СпбГУ Юрий Чернышев, кандидат географических наук Татьяна Тюлина, житель деревни Самолва Василий Игнатьев.