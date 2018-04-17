Зараженные продукты обнаружены на складе в Опочке

13:48, 17 апреля 2018, ПАИ

Индивидуальный предприниматель из Опочки привлечен к административной ответственности за нарушение правил борьбы с карантинными объектами. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

При проведении контрольно-надзорных мероприятий на складе плодоовощной продукции в Опочке, принадлежащей индивидуальному предпринимателю И. Алиевой, были обнаружены признаки заражения продукции карантинными объектами. При этом уведомление об обнаружении признаков заражения в управление не поступало.