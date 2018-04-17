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Общество

Конкурс постов об интересных местах Пскова продлили до 23 апреля

Организаторы конкурса постов об интересных местах Пскова продлили срок публикации работ до 23 апреля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского городского молодежного центра.

Отмечается, что для участия в конкурсе необходимо: быть в возрасте от 12 до 30 лет, опубликовать пост в «ВКонтакте» или в «Instagram» об интересном месте нашего города до 23 апреля, он должен состоять из текстовой части (не более 1 тыс. символов) и авторской иллюстрации, указать в посте 2 хэштега #ПсковГанза и #PskovHansa, а также открыть свой аккаунт на время конкурса. 

В пресс-службе добавили, что по вопросам и предложениям следует обращаться по телефону 56-44-44 или писать Ирине Федотовой.

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