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Общество

Музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» присоединится к всероссийской акции «Библионочь»

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» присоединится к всероссийской акции «Библионочь», которая в этом году проходит под девизом «Магия книги» и назначена на субботу, 21 апреля. Об этом Псковскому агентству информации сообщила пресс-атташе музея Лидия Токарева.

Из иллюстраций Юрия Игнатьева к роману «Евгений Онегин». Из фондов Пушкинского Заповедника.

По ее словам, в этот день в Пушкинском Заповеднике проведут занятие кинолектория, посвящённое 185-летию выхода в свет полного издания «Евгения Онегина» (2 апреля 1833 года). Для просмотра организаторы вечера выбрали одну из экранизаций романа в стихах — фильм-оперу Романа Тихомирова 1958 года. Помимо этого, гостям музея представят издания романа разных лет из собрания музейной научной библиотеки и расскажут об этом книжном собрании и об истории его формирования.

Музейную библионочь в этом году впервые решено провести на территории  Литературного отеля «Арина Р.». Вход на мероприятие свободный.

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