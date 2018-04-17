Принять на баланс бесхозный газопровод на улице Заводской обязала прокуратура администрацию Дно

17:43, 17 апреля 2018, ПАИ

Прокуратура Дновского района направила в суд заявление с требованием об обязании администрации Дно принять на баланс бесхозный газопровод на улице Заводской, 3.

Как сообщили Псковскому агентству информации в районной прокуратуре, в ходе проверки было установлено, что на территории района имеется система газоснабжения для многоквартирного дома по адресу: Дно, улица Заводская, 3. Однако техническое обслуживание сети не осуществлялось. На балансе муниципальных организаций, администрации Дновского района указанный газопровод не стоял, при этом вся техническая документация имелась.

Согласно представленной информации Порховского РЭУ ОА «Газпром распределение Псков», администрации Дновского района, данный газопровод являлся фактически бесхозным, так как информация о собственнике отсутствовала.

В связи с этим прокуратура обязала админитрацию Дно принять на баланс бесхозный газопровод.

Суд удовлетворил требования прокурора 7 марта. Контроль за исполнением находится в прокуратуре района.