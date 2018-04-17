Весенняя ярмарка «Саженец-2018» откроется в Пскове 11 мая

17:32, 17 апреля 2018, ПАИ

Официальное открытие весенней ярмарки «Саженец-2018» состоится 11 мая в 11:00, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета. Отмечается, что на ярмарке можно будет приобрести рассаду, саженцы, удобрения, пленку, живность и всё необходимое для сада и огорода.

Торгово-ярмарочная площадка будет располагаться по адресу: Текстильная, 9, и работать с 9:00 до 16:00 ежедневно. Как добавили в пресс-службе, организатором ярмарки выступает МКУ «Снежинка», уточнить информацию можно по телефону: 75-72-57.