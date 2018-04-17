11 нарушений правил оборота гражданского оружия выявили в Псковской области

15:31, 17 апреля 2018, ПАИ

В Псковской области сотрудники Росгвардии, в ходе рейда «Охота», выявили 11 фактов нарушения оборота гражданского оружия. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отдела Росгвардии.

Специалисты проверили 61 владельца охотничьего оружия. Все правонарушители были привлечены к административной ответственности. Стражи порядка изъяли 8 единиц огнестрельного оружия.

Кроме того, в ходе проверки охотничьих угодий совместно с представителями Государственного комитета по природопользованию и охране окружающей среды, были выявлены факты охоты с нарушением установленных правил и составили пять административных протоколов

На территории Пыталовского района за ношение огнестрельного оружия в состоянии опьянения, к административной ответственности был привлечен житель Санкт-Петербурга.

Сотрудники Росгвардии провели с охотниками работу по разъяснению федерального законодательства в части правил хранения и ношения огнестрельного оружия и проинформировали их об административной ответственности за нарушение правил охоты.