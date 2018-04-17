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Общество

13 детей стали жертвами укусов клещей с 10 по 17 апреля в Псковской области

С 10 по 17 апреля  в Псковской области по оперативной информации в лечебно-профилактические учреждения области обратилось с укусами клещей 44 человека, из них 13 детей, сообщил Псковскому агентству информации главный врач Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области Сергей Никифоров.

Территориально обратившиеся с укусами зарегистрированы в Пскове – 13 человек (из них 2 детей), Великих Луках – 3 человека, Опочецком районе – 2 человека (из них 1 ребенок), Бежаницком районе – 2 человека (из них 1 ребенок), Порховском районе – 5 человек (в том числе 2 детей), Великолукском районе – 2 человека (из них 1 ребенок), Куньинском районе – 1 человек, Локнянском районе – 1 ребенок, Новосокольническом районе – 1 человек, Новоржевском районе – 1 ребенок,  Островском районе – 3 человека, Псковском районе – 2 человека (в том числе 1 ребенок), Пыталовском районе – 2 ребенка, Себежском районе – 4 человека и в Стругокрасненском районе – 2 человека (в том числе 1 ребенок).

За отчётную неделю зарегистрировано одно подозрение на клещевой боррелиоз: взрослый человек в Островском районе, госпитализирован в ГБУЗ «Псковская городская больница ИО».

Отмечается, что иммуноглобулин введён 2 детям в Пскове, в Себежском районе на частном участке в деревне Угоринка проведена акарицидная обработка на площади 0,2 га, и в микробиологическую лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области за отчётную неделю поступило 30 клещей, из них:

- исследованы методом ИФА на клещевой вирусный энцефалит – 7 клещей, результаты исследования отрицательные.

- исследованы методом ПЦР-23 клеща на клещевой вирусный энцефалит, клещевой боррелиоз, на моноцитарный эрлихиоз и на гранулоцитарный анаплазмоз.

По результатам исследования выявлено 5 положительных на клещевой боррелиоз и 1 положительный на моноцитарный эрлихиоз.

За анализируемый неделю привито против клещевого вирусного энцефалита 141 человек, из них контингентов профессионального риска – 103 человека. Все привиты вакциной «КлещЭ-вак».

Центр гигиены и эпидемиологии напоминает, что клещи являются переносчиками тяжёлых инфекционных заболеваний, таких, как клещевой энцефалит и боррелиоз, моноцитарный эрлихиоз и гранулоцитарный анаплазмоз. В Пскове изъятие клещей производится в травматологическом пункте (улица Коммунальная, 23, телефон 56-55-63). Исследования клещей на антиген вируса клещевого энцефалита проводятся в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области (Псков, улица Гоголя, 21а, телефон 66-42-80; Великие Луки, улица Тимирязева, 9). Принимают насекомых ежедневно с 9:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00, кроме субботы и воскресенья. Анализы - платные. Исследование клеща на вирус энцефалита стоит - 500 рублей; на энцефалит, боррелиоз, анаплазмоз, эрлихиоз - 1 тысячу 100 рублей.

Центр гигиены и эпидемиологии и все его филиалы по области имеет лицензию на дезинфекционные (уничтожение насекомых) и дератизационные (уничтожение грызунов) работы и готовы обрабатывать современными препаратами участки, в том числе садовые, от комаров и клещей по цене 1059,60 рублей за 1000 квадратных метров (телефон 66-42-93).

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