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Общество

Более 2 миллионов рублей взыскали псковские приставы с должников-путешественников за 3 месяца

За январь-март псковские судебные приставы вынесли 7 тысяч 200 постановлений о временном ограничении права выезда должников за пределы Российской Федерации, из них почти 2 тысячи по алиментным обязательствам. Это в 2 раза больше, чем за аналогичный период 2017 года. Благодаря этой мере были взысканы более 2 миллионов рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по региону.

Действующих постановлений в региональном ведомстве о временном ограничении права выезда должника за пределы Российской Федерации на конец марта 2018 года около 10 тысяч, из них по алиментным обязательствам 2 тысячи 300 постановлений.

«Вынесение временных ограничений на право выезда за пределы РФ одна из самых эффективных мер принудительного исполнения, которые применяются судебными приставами-исполнителями по отношению к должникам. Как правило, она срабатывает в тех случаях, если должнику-гражданину по делам или во время направления к месту проведения отпуска необходимо пересечь границу», - отметили в региональном ведомстве.

Так, например, житель Великолукского района задолжал 30 тысяч рублей по кредитным обязательствам. В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель отдела судебных приставов Великолукского, Куньинского и Новосокольнического районов ынес постановление об ограничении права выезда должника за пределы Российской Федерации. В связи с тем, что основной источник дохода должника связан с заграничными выездами он сразу же предпринял меры к полному погашению имеющейся задолженности, а также еще оплатил и исполнительский сбор за несвоевременное исполнение решение суда.

Управления ФССП России по Псковской области напоминает, что узнать информацию о долгах можно на официальном сайте регионального ведомства через сервис «Банк данных исполнительных производств».

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