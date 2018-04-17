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Общество

Псковская область заняла первое место в медиарейтинге регионов РФ по реализации «майских указов» в сфере ЖКХ

Псковская область заняла первое место медиарейтинга регионов РФ по реализации «майских указов» президента РФ Владимира Путина в сфере ЖКХ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в компании «Медиалогия».

Отмечается, что у Псковской области МедиаИндекс в этой сфере составил 402. В тройку также вошли Липецкая область (МедиаИндекс 368) и Краснодарский край (252).

Помимо этого Псковская область вошла в топ-10 медиарейтинга по реализации «майских указов» в сфере государственного управления. Там субъект расположился на 7-м месте с МедиаИндексом 81.

В компании сообщили, что рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 44 тысяч 200 российских источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ. При расчете рейтинга учитывалось упоминание регионов РФ в контексте «майских указов» Владимира Путина. Период исследования – март 2018 года. Данные для рейтингов рассчитаны на 16 апреля.

Отмечается, что МедиаИндекс – показатель качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг геопонятия. Чем больше значение МедиаИндекса, тем более ярко и позитивно присутствие геопонятия в СМИ, тем позитивнее его имидж, создаваемый СМИ.

Напомним, что «Медиалогия» – независимая российская исследовательская компания в области СМИ, специализирующаяся на медиа-анализе в реальном времени. «Медиалогия» решает задачи мониторинга и анализа СМИ, позволяет оценивать эффективность PR и маркетинговых коммуникаций.

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