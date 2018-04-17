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Общество

Начался ПАИ-live с Денисом Матвеевым (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)

Сегодня, 17 апреля, в 15:20 гостем прямого эфира проекта ПАИ-live станет председатель молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов Денис Матвеев.

Денис Матвеев

Молодежный парламент координирует работу по формированию #Команды2018 — нового проекта, инициированного врио губернатора Михаилом Ведерниковым. Проект призван объединить актуальные инициативы граждан, направленные на развитие региона, дать возможность неравнодушным и активным псковичам реализовать свои общественные проекты. Заявки, прошедшие отбор, получают финансовую, административную и экспертную поддержку.

Кто и что предлагает изменить в Псковской области? Последние новости о формировании #Команды2018 Денис Матвеев расскажет в эксклюзивном интервью в эфире ПАИ-live. Вопросы гостю в студии можно оставить в чате на странице ПАИ-live.

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