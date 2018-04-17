Сергей Степанов назначен прокурором Пыталовского района

15:19, 17 апреля 2018, ПАИ

Советник юстиции Сергей Степанов приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 16.04.2018 года №424-к назначен на должность прокурора Пыталовского района в порядке ротации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Отмечается, что он проходит службу в органах прокуратуры области с 11 декабря 2006 года. До указанного назначения занимал должность прокурора Палкинского района.

Как рассказали в пресс-службе, за время работы в органах прокуратуры области Сергей Степанов зарекомендовал себя дисциплинирован­ным, трудолюбивым, инициативным и квалифицированным прокурорским работником. Женат и воспитывает двух сыновей. За примерное исполнение служебных обязанностей поощрялся Генеральным прокурором Российской Федерации и прокурором области.