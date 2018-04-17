Выработанные на майской конференции решения лягут в основу Устава «Единой России»
Формат партийной конференции, которая пройдет 18-19 мая в Москве, является новым и позволит выработать предложения для идеологической проработки Устава «Единой России», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».
Напомним, что 9 апреля «Единая Россия» запустила региональные дискуссии, направленные на сбор предложений по реализации Послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию, а также модернизацию партии. В каждом субъекте дискуссии пройдут в два этапа – межмуниципальном и региональном. Регионы представят свои предложения и лучшие практики по реализации Послания, а также проработают основные проблемы в данной части. Работа дискуссионных площадок продлится с 10 до 30 апреля, их итог будет представлен на Федеральной партийной конференции «Единая Россия 2026» в мае.