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Победителями и призерами соревнований на кубок Псковской области по джиу-джитсу стали курсанты псковского филиала Академии ФСИН

В Псковском филиале Академии ФСИН России состоялись спортивные состязания по боевому искусству джиу-джитсу, в которых приняли участие в том числе спортсмены из Новгородской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе филиала академии.

По итогам соревнований курсанты Псковского филиала Академии ФСИН России завоевали медали всех достоинств. Магомед Сайпудинов одержал победу в весовой категории до 77 килограммов, а Ахмед Нурмагомедов взял «золото» в весе до 85 килограммов.

Курсант Гаджимурат Гаджиев стал серебряным призером соревнований в весовой категории до 69 килограммов.

Бронзовыми призерами состязаний в различных весовых категориях стали четыре спортсмена Псковского филиала академии: Шамиль Шахбанов в весе до 62 килограммов, Ибрагим Асманов – до 66 килограммов, Асхаб Нурмагомедов – до 81 килограммов и Гаджибек Тагиров в весовой категории до 85 килограммов.

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