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Общество

Более 5000 юных экологов Пскова приняли участие в фестивале природоохранных акций «Дорога добра»

Сегодня, 17 апреля, в Пскове на базе Эколого-биологического центра прошел финал городского фестиваля природоохранных акций «Дорога добра», в котором приняли участие более пяти тысяч юных экологов. Фестиваль был приурочен к 100-летию со дня зарождения юннатского движения в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Старт ежегодному экологическому марафону был дан 1 марта. Учащиеся 5-11 классов в составе 23 команд из 18 образовательных учреждений города презентовали экспертной комиссии - сотрудникам Эколого-биологического центра - свои проекты. Работы касались разных плоскостей экологического направления.

Судейская комиссия к оценке проектов подошла в соответствии с определенными критериями. Отмечались, прежде всего, оригинальность идеи, актуальность акции, ее практическая значимость, вовлечение максимального количества участников, творческий подход и популяризация проекта в медиа-пространстве.

В итоге в финал вышли семь команд. В числе лауреатов: команды лицея №4 «Медведи» с проектом «Зеленое ГТО», школы № 8 «Друзья природы» с акцией «Вода - это жизнь», лицея № 10 «Бумажный бум» с акцией «Сохрани дерево», школы № 18 «Галанпус» с проектом «Берегите первоцветы», лицея № 20 «Зверополис» с акцией «Доброе сердце», школы № 21 «Эконяшки» с информационной акцией «Неделя земли» и команда псковской лингвистической гимназии «Экознайки» с проектом «Живи, земля».

В своих проектах псковские школьники поднимали различные темы - начиная от сбора пластика, макулатуры и отработанных батареек до подкормки бездомных животных и строительства домиков и кормушек для птиц.

Все лауреаты городского фестиваля природоохранных акций «Дорога добра» были отмечены дипломами. По окончании фестиваля для участников была организована экскурсия на мусоро-сортировочный комплекс в Котово.

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