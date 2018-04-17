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Общество

Проект #Команда2018 будет круглогодичным и продолжится после сентябрьских выборов, заявил Денис Матвеев

Реализация проекта #Команда2018 продолжится и после 2018 года, заявил председатель Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании Денис Матвеев в прямом эфире ПАИ-live 17 апреля, отвечая на вопрос читателя.

Денис Матвеев отметил, что последний этап #Команды2018 намечен 18 сентября, именно тогда будут отобраны лучшие проекты, которые получат гранты на дальнейшую реализацию. По его словам, именно этот факт позволяет о том, что речь не идет о предвыборной кампании. Председатель Молодежного парламента уточнил, что сейчас есть возможность для общественников донести свои идеи до руководства региона, чтобы заложить некий курс развития региона после сентябрьских выборов.  

Спикер добавил, что ход реализации проектов сможет контролировать не только Молодёжный парламент, но и другие общественные объединения.

Напомним, врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников презентовал проект #Команда2018 9 апреля. Его цель - объединить активных и неравнодушных к будущему Псковской области граждан. Целевая аудитория #Команды2018 - участники уже действующих в регионе общественных проектов, волонтёры и добровольцы.

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