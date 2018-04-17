Денис Матвеев: Более 200 заявок подано в рамках проекта #Команда2018

16:03, 17 апреля 2018, ПАИ

В первые сутки после презентации проекта #Команда2018 на участие в нем было подано около 70 заявок. На данный момент их уже более 200. Об этом сегодня, 17 апреля, в эфире проекта ПАИ-live заявил председатель Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов Денис Матвеев.

Он добавил, что это проекты для разных возрастов и разной направленности: начиная от экологии и заканчивая благоустройством конкретных дворов. Один из проектов направлен на борьбу с нетрезвыми водителями. Много туристических проектов, есть проекты по созданию ферм. Помимо Пскова активно подают заявки Печорский район и Великие Луки.

«#Команда2018 нацелена на то, чтобы услышать каждого», – отметил он. По его словам, проект позволяет любому общественнику рассказать о своей идее и получить поддержку не только на уровне региона, но и на уровне Российской Федерации. Некоторые заявители, по словам Дениса Матвеева, просто готовы стать волонтерами. Самому старшему из них - 66 лет. Председатель Молодежного парламента заверил, что с каждым заявителем состоится собеседование, чтобы понять, где волонтер сможет принести пользу.

Напомним, врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников презентовал проект #Команда2018 9 апреля. Его цель - объединить активных и неравнодушных к будущему Псковской области граждан. Целевая аудитория #Команды2018 - участники уже действующих в регионе общественных проектов, волонтёры и добровольцы.