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Общество

Семерых нетрезвых водителей-рецидивистов задержали в Псковской области

В Псковской области полиция выявила семерых нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УВМД России по Псковской области.

16 апреля ночью в Пскове на улице Герцена полицейские остановили  автомобиль  «Опель», которым управлял 42-летний нетрезвый  пскович. В Великих Луках утром 12 апреля по улице Дружбы на автомобиле «Додж» следовал 31-летний горожанин, который  находился в нетрезвом состоянии.

Кроме того, 16 апреля в Пушкиногорском районе на дороге Новгородка - Пушкинские Горы стражи порядка остановили ВАЗ-21063. Выяснилось, что за рулем легковушки находился нетрезвый 38-летний гражданин.

В тот же день вечером в Псковском районе по дороге  Подборовье - Боровичи  на мопеде ехал 28-летний местный житель, который также был в нетрезвом виде. Дорожные полицейские выявили нетрезвых водителей также в Невеле, Локне  и Куньинском районе. По данным фактам проводятся проверки.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года,  привлекаются  к уголовной ответственности.

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