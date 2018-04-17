Семерых нетрезвых водителей-рецидивистов задержали в Псковской области

15:53, 17 апреля 2018, ПАИ

В Псковской области полиция выявила семерых нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УВМД России по Псковской области.

16 апреля ночью в Пскове на улице Герцена полицейские остановили автомобиль «Опель», которым управлял 42-летний нетрезвый пскович. В Великих Луках утром 12 апреля по улице Дружбы на автомобиле «Додж» следовал 31-летний горожанин, который находился в нетрезвом состоянии.

Кроме того, 16 апреля в Пушкиногорском районе на дороге Новгородка - Пушкинские Горы стражи порядка остановили ВАЗ-21063. Выяснилось, что за рулем легковушки находился нетрезвый 38-летний гражданин.

В тот же день вечером в Псковском районе по дороге Подборовье - Боровичи на мопеде ехал 28-летний местный житель, который также был в нетрезвом виде. Дорожные полицейские выявили нетрезвых водителей также в Невеле, Локне и Куньинском районе. По данным фактам проводятся проверки.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.