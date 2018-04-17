За кражу продуктов питания из магазина задержали псковича росгвардейцы

16:06, 17 апреля 2018, ПАИ

В Пскове сотрудники Росгвардии задержали гражданина, подозреваемого в краже из магазина, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.

Отмечается, что 16 апреля около 18 часов экипажу группы задержания вневедомственной охраны Отдела Росгвардии по Псковской области поступило сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на Рижском проспекте, сработала кнопка тревожной сигнализации.

Сотрудники Росгвардии незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 39-летнего псковича, который похитил из торгового зала продукты питания. Для дальнейшего разбирательства подозреваемого передали сотрудникам полиции.