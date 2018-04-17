0
17:16
13 детей стали жертвами укусов клещей с 10 по 17 апреля в Псковской области
17:01
Молодые сотрудники Отдела по конвоированию псковского УФСИН приняли присягу
16:26
Командная работа: ПАИ-live с Денисом Матвеевым (ВИДЕО)
16:20
«Клубнику» можно будет увидеть в небе над Великими Луками в июне
15:20
Начался ПАИ-live с Денисом Матвеевым (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)
14:45
Документальный фильм «Ледовое побоище. По следам забытой экспедиции» покажет 18 апреля телеканал «Спас»
14:26
Бесплатным питанием обеспечит компания FITO EDA победительницу «Мисс Супер-фитнес 2018»
Еще новости
Общество

За кражу продуктов питания из магазина задержали псковича росгвардейцы

В Пскове сотрудники Росгвардии задержали гражданина, подозреваемого в краже из магазина, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.

Отмечается, что 16 апреля около 18 часов экипажу группы задержания вневедомственной охраны Отдела Росгвардии по Псковской области поступило сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на Рижском проспекте, сработала кнопка тревожной сигнализации.

Сотрудники Росгвардии незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 39-летнего псковича, который похитил из торгового зала продукты питания. Для дальнейшего разбирательства подозреваемого передали сотрудникам полиции.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

13 детей стали жертвами укусов клещей с 10 по 17 апреля в Псковской области
17 апреля 2018
13 детей стали жертвами укусов клещей с 10 по 17 апреля в Псковской области
Молодые сотрудники Отдела по конвоированию псковского УФСИН приняли присягу
17 апреля 2018
Молодые сотрудники Отдела по конвоированию псковского УФСИН приняли присягу
Командная работа: ПАИ-live с Денисом Матвеевым (ВИДЕО)
17 апреля 2018
Командная работа: ПАИ-live с Денисом Матвеевым (ВИДЕО) 1
«Клубнику» можно будет увидеть в небе над Великими Луками в июне
17 апреля 2018
«Клубнику» можно будет увидеть в небе над Великими Луками в июне
Начался ПАИ-live с Денисом Матвеевым (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)
17 апреля 2018
Начался ПАИ-live с Денисом Матвеевым (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)
Документальный фильм «Ледовое побоище. По следам забытой экспедиции» покажет 18 апреля телеканал «Спас»
17 апреля 2018
Документальный фильм «Ледовое побоище. По следам забытой экспедиции» покажет 18 апреля телеканал «Спас» 1
Бесплатным питанием обеспечит компания FITO EDA победительницу «Мисс Супер-фитнес 2018»
17 апреля 2018
Бесплатным питанием обеспечит компания FITO EDA победительницу «Мисс Супер-фитнес 2018»
24 участницы прошли в финал «Миссис Псков-2018»
17 апреля 2018
24 участницы прошли в финал «Миссис Псков-2018»

Идет загрузка...