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Общество

Сайт Роскомнадзора не доступен

Сайт Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций оказался недоступен. Высказывается мнение, что это связано с массовыми блокировками IP-адресов, которые ведомство проводит для блокировки доступа к мессенджеру Telegtram.

Сейчас в реестр запрещенных сайтов внесено 15,8 миллиона IP-адресов крупнейших хостинг-провайдеров — Amazon и Google. Об этом свидетельствуют данные сайта 2018.schors.spb.ru, авторы которого отслеживают пополнение «черного списка» Роскомнадзора.

Напомним, что Роскомнадзор, согласно решению Таганского суда от 13 апреля, начал блокировать доступ к Telegram 16 апреля. Решение вынесено из-за того, что представители Telegram отказались предоставить ФСБ ключи шифрования пользовательских чатов.Вечером 16 апреля Роскомнадзор начал массово добавлять IP-адреса Amazon и Google, в попытках ограничить доступ к мессенджеру Telegram, который использует инфраструктуру крупных сервисов для обхода блокировок.

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