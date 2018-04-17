Денис Матвеев об отборе заявок на проект #Команда2018: Процедура будет очень открытая

16:17, 17 апреля 2018, ПАИ

«Процедура отбора заявок на проект #Команда2018 будет очень открытая», - заявил председатель Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов Денис Матвеев в прямом эфире ПАИ-live сегодня, 17 апреля.

Он отметил, что заявки будут сформированы по направлениям и выставлены на общественное обсуждение, а затем предложены для рассмотрения федеральным и региональным экспертам. «Сам принцип #Команды2018 - открытость, доступность идеи», - подчеркнул Денис Матвеев.

Напомним, врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников презентовал проект #Команда2018 9 апреля. Его цель - объединить активных и неравнодушных к будущему Псковской области граждан. Целевая аудитория #Команды2018 - участники уже действующих в регионе общественных проектов, волонтёры и добровольцы.