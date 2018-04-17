Командная работа: ПАИ-live с Денисом Матвеевым (ВИДЕО)

16:26, 17 апреля 2018, ПАИ

Сегодня, 17 апреля, гостем прямого эфира проекта ПАИ-live стал председатель молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов Денис Матвеев.

В интервью ПАИ Денис Матвеев рассказал о рекордном количестве заявок в первые сутки после презентации проекта #Команда2018, о предложениях псковичей по улучшению дорог, по борьбе с пьяными водителями, по созданию экзотических ферм и других проектах, претендующих на попадание в #Команду2018.

Молодежный парламент координирует работу по формированию #Команды2018 — нового проекта, инициированного врио губернатора Михаилом Ведерниковым. Проект призван объединить актуальные инициативы граждан, направленные на развитие региона, дать возможность неравнодушным и активным псковичам реализовать свои общественные проекты.