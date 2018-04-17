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Общество

«Клубнику» можно будет увидеть в небе над Великими Луками в июне

Обладательница Кубка княгини Ольги 2017 года, пилот Мария Опарина вновь примет участие в Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-центре мероприятия.

На протяжении последних трех лет Мария занимает 15-ю позицию в общероссийском рейтинге пилотов, а в 2016 году установила российский рекорд длительности полета на тепловом аэростате среди женщин – полет продолжался более 8 часов.

Кроме того, Мария Опарина поднимется в небо на новом аэростате. Если до этой поры спортсменка поднималась под куполами «Ромашка» и «Ромашка-Найт», то в этом году она будет выступать на аэростате «Клубника».

Напомним, что 23-я международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках пройдет с 10 по 16 июня. Организаторами встречи выступают администрация Псковской области и города Великие Луки, полномочным представителем которых является Федерация воздухоплавательного спорта Псковской области. Чемпионат России санкционирован ОО «Федерацией воздухоплавания России». Генеральным спонсором Международной встречи воздухоплавателей является ПАО «Газпром».

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