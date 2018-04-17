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Общество

Областной фестиваль детского творчества «Пасхальная радость» состоится в Пскове 23 апреля

Областной фестиваль детского творчества «Пасхальная радость» состоится в зале псковского Дома детского творчества 23 апреля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учреждения.

Отмечается, что  масштабное мероприятие посвящено главному христианскому празднику — Светлому Христову Воскресенью. В программу фестиваля включены встречи с представителями духовенства, выставка детского рисунка «Встречаем Пасху», конкурсно- концертная программа.

В подготовке мероприятий фестиваля участвуют творческие коллективы и индивидуальные самодеятельные артисты – учащиеся общеобразовательных и воскресных школ, любители декоративно-прикладного творчества из Бежаницкого, Красногородского, Невельского, Новоржевского, Островского, Палкинского, Печорского, Порховского, Псковского, Пыталовского, Струго-Красненского районов и городов Псков, Великие Луки.

Как отметили в пресс-службе, организатором фестиваля является областной Дом детства и юношества «Радуга». Пасхальный фестиваль проводится во исполнение соглашения о сотрудничестве Государственного управления образования Псковской области и Псковского Епархиального управления.

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