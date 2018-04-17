Межмуниципальный этап «Президентских состязаний» в Новосокольниках собрал 78 школьников

17:09, 17 апреля 2018, ПАИ

16 апреля в городе Новосокольники прошёл межмуниципальный этап Областных спортивных соревнований школьников «Президентские состязания». За победу боролись 78 человек в составе 6 команд. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Первое место завоевала Лычевская школа Великолукского района, второе - куньинская, третье - школа № 1 Невеля, четвертое - школа города Новосокольники, пятое - Локнянская школа, шестое - Усвятская школа.

Команды, занявшие 1-3 места, вышли в финальные соревнования, которые пройдут в Пушкинских Горах с 15 по 16 мая.