Баянисты, ложкари и гусляры со всей области соберутся в Новоржеве 22 апреля

16:45, 17 апреля 2018, ПАИ

22 апреля в Новоржевском районном культурно-спортивном комплексе (Германа, 65) состоится традиционный областной фестиваль-конкурс исполнителей на народных инструментах имени Б. С. Трояновского , сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Отмечается, что цель мероприятия — сохранение и развитие лучших отечественных традиций исполнительского искусства на русских народных инструментах, таких как балалайка, баян, аккордеон, гусли, гитара, ложки и другие.

В конкурсе примут участие более 150 исполнителей из 11 районов области и городов Пскова и Великих Лук. Это любительские самодеятельные коллективы, солисты — балалаечники, гармонисты, гусляры, баянисты, ложкари, рожечники и другие. Каждый участник исполнит два различных по стилю и настроению произведения.

Высокопрофессиональное жюри, в состав которого войдут специалисты Псковского областного центра народного творчества, Областного колледжа искусств и ведущие специалисты жанра, оценят уровень подготовки и исполнительское мастерство конкурсантов.

В 10:30 состоится возложение цветов к памятной доске Б.С. Трояновского, а в 11:00 - конкурсное прослушивание творческих коллективов и индивидуальных исполнителей на русских музыкальных инструментах

Также программой фестиваля в 15:00 предусмотрена посадка Аллеи Бориса Трояновского в городском парке Новоржева, и в 16:00 – гала-концерт с участием лучших исполнителей на русских народных инструментах, творческих коллективов Новоржевского района.

По итогам всех участников фестиваля-конкурса наградят дипломами, а победителю будет вручен переходящий приз, учрежденный администрацией Новоржевского района.