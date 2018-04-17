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Общество

Баянисты, ложкари и гусляры со всей области соберутся в Новоржеве 22 апреля

22 апреля в Новоржевском районном культурно-спортивном комплексе (Германа, 65) состоится традиционный областной фестиваль-конкурс исполнителей на народных инструментах имени Б. С. Трояновского, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Отмечается, что цель мероприятия — сохранение и развитие лучших отечественных традиций исполнительского искусства на русских народных инструментах, таких как балалайка, баян, аккордеон, гусли, гитара, ложки и другие.

В конкурсе примут участие более 150 исполнителей из 11 районов области и городов Пскова и Великих Лук. Это любительские самодеятельные коллективы, солисты — балалаечники, гармонисты, гусляры, баянисты, ложкари, рожечники и другие. Каждый участник исполнит два различных по стилю и настроению произведения.

Высокопрофессиональное жюри, в состав которого войдут специалисты Псковского областного центра народного творчества, Областного колледжа искусств и ведущие специалисты жанра, оценят уровень подготовки и исполнительское мастерство конкурсантов.

В 10:30 состоится возложение цветов к памятной доске Б.С. Трояновского, а в 11:00  - конкурсное прослушивание творческих коллективов и индивидуальных исполнителей на русских музыкальных инструментах

Также программой фестиваля в 15:00 предусмотрена посадка Аллеи Бориса Трояновского в городском парке Новоржева, и в 16:00 – гала-концерт с участием лучших исполнителей на русских народных инструментах, творческих коллективов Новоржевского района.

По итогам всех участников  фестиваля-конкурса  наградят дипломами, а победителю будет вручен переходящий приз, учрежденный администрацией Новоржевского района.

Как напомнили в пресс-службе, с именем Бориса Трояновского связана история становления и развития виртуозной исполнительской школы игры на балалайке начала 20 века. В этом году русскому музыканту, виртуозу-балалаечнику, организатору и первому руководителю Московского Великорусского оркестра народных инструментов исполнилось бы 135 лет. Фестиваль-конкурс призван объединить исполнителей народной музыки, любителей игры на балалайке и многочисленных поклонников русской национальной инструментальной музыки. Его организует Областной центр народного творчества при поддержке Государственного комитета Псковской области по культуре уже 25 лет.

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