Баянисты, ложкари и гусляры со всей области соберутся в Новоржеве 22 апреля
22 апреля в Новоржевском районном
Отмечается, что цель мероприятия — сохранение и развитие лучших отечественных традиций исполнительского искусства на русских народных инструментах, таких как балалайка, баян, аккордеон, гусли, гитара, ложки и другие.
В конкурсе примут участие более 150 исполнителей из 11 районов области и городов Пскова и Великих Лук. Это любительские самодеятельные коллективы, солисты — балалаечники, гармонисты, гусляры, баянисты, ложкари, рожечники и другие. Каждый участник исполнит два различных по стилю и настроению произведения.
Высокопрофессиональное жюри, в состав которого войдут специалисты Псковского областного центра народного творчества, Областного колледжа искусств и ведущие специалисты жанра, оценят уровень подготовки и исполнительское мастерство конкурсантов.
В 10:30 состоится возложение цветов к памятной доске Б.С. Трояновского, а в 11:00 - конкурсное прослушивание творческих коллективов и индивидуальных исполнителей на русских музыкальных инструментах
Также программой фестиваля в 15:00 предусмотрена посадка Аллеи Бориса Трояновского в городском парке Новоржева, и в 16:00 – гала-концерт с участием лучших исполнителей на русских народных инструментах, творческих коллективов Новоржевского района.
По итогам всех участников фестиваля-конкурса наградят дипломами, а победителю будет вручен переходящий приз, учрежденный администрацией Новоржевского района.
Как напомнили в пресс-службе, с именем Бориса Трояновского связана история становления и развития виртуозной исполнительской школы игры на балалайке начала 20 века. В этом году русскому музыканту, виртуозу-балалаечнику, организатору и первому руководителю Московского Великорусского оркестра народных инструментов исполнилось бы 135 лет.