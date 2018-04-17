0
14:45
Документальный фильм «Ледовое побоище. По следам забытой экспедиции» покажет 18 апреля телеканал «Спас»
13:34
Михаил Ведерников приветствовал участников юбилейного книжного форума «Русский Запад»
10:00
Дмитрий Месхиев попросил руководство области о своём понижении
09:44
Великолучанка вошла в команду Тимати в кастинг-шоу «Песни» на ТНТ
11:17
Песни Евгения Вагина прозвучат сегодня в Пскове
17:01
Антон Долин выступит с лекцией в Пскове 21 апреля
12:15
Дмитрий Месхиев прокомментировал слухи о своём увольнении: Что за чушь? Я пока заявлений не писал
Еще новости
Культура

Благотворительная «Ночь в Памятнике» пройдёт в Пскове 18 апреля

18 апреля в 20:00 в Пскове в помещении Театра кукол (улица Конная, 3) состоится благотворительная акция «Ночь в Памятнике», сообщили Псковскому агентству информации в Госкомитете Псковской области по культуре.

Акцию организуют комитет, областной театр кукол и Псковский музей-заповедник. Творческую поддержку оказывает певец Марк Кондратьев - выпускник Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова, который работал в разных театрах Москвы и Санкт-Петербурга,  выступал с сольными концертами и в составе ансамблей  в России и Западной Европе.

Средства, собранные на благотворительной акции, будут направлены на текущий ремонт Анастасиевской часовни в Пскове.

В этот же день Государственный комитет Псковской области по охране объектов культурного наследия в рамках Международного дня памятников и исторических мест проведет торжественное заседание Научно-методического и экспертного совета по вопросам культурного наследия. Начало заседания - в 16:30 часов в актовом зале по адресу: улица Конная, дом 2, 2-й этаж.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Документальный фильм «Ледовое побоище. По следам забытой экспедиции» покажет 18 апреля телеканал «Спас»
17 апреля 2018
Документальный фильм «Ледовое побоище. По следам забытой экспедиции» покажет 18 апреля телеканал «Спас» 1
Михаил Ведерников приветствовал участников юбилейного книжного форума «Русский Запад»
17 апреля 2018
Михаил Ведерников приветствовал участников юбилейного книжного форума «Русский Запад»
Дмитрий Месхиев попросил руководство области о своём понижении
17 апреля 2018
Дмитрий Месхиев попросил руководство области о своём понижении 12
Великолучанка вошла в команду Тимати в кастинг-шоу «Песни» на ТНТ
15 апреля 2018
Великолучанка вошла в команду Тимати в кастинг-шоу «Песни» на ТНТ
Песни Евгения Вагина прозвучат сегодня в Пскове
14 апреля 2018
Песни Евгения Вагина прозвучат сегодня в Пскове
Антон Долин выступит с лекцией в Пскове 21 апреля
13 апреля 2018
Антон Долин выступит с лекцией в Пскове 21 апреля
Дмитрий Месхиев прокомментировал слухи о своём увольнении: Что за чушь? Я пока заявлений не писал
13 апреля 2018
Дмитрий Месхиев прокомментировал слухи о своём увольнении: Что за чушь? Я пока заявлений не писал 4
Проект «Культбригада» запускается в Псковской области
13 апреля 2018
Проект «Культбригада» запускается в Псковской области

Идет загрузка...