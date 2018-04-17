Благотворительная «Ночь в Памятнике» пройдёт в Пскове 18 апреля

16:52, 17 апреля 2018, ПАИ

18 апреля в 20:00 в Пскове в помещении Театра кукол (улица Конная, 3) состоится благотворительная акция «Ночь в Памятнике», сообщили Псковскому агентству информации в Госкомитете Псковской области по культуре.

Акцию организуют комитет, областной театр кукол и Псковский музей-заповедник. Творческую поддержку оказывает певец Марк Кондратьев - выпускник Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова, который работал в разных театрах Москвы и Санкт-Петербурга, выступал с сольными концертами и в составе ансамблей в России и Западной Европе.

Средства, собранные на благотворительной акции, будут направлены на текущий ремонт Анастасиевской часовни в Пскове.

В этот же день Государственный комитет Псковской области по охране объектов культурного наследия в рамках Международного дня памятников и исторических мест проведет торжественное заседание Научно-методического и экспертного совета по вопросам культурного наследия. Начало заседания - в 16:30 часов в актовом зале по адресу: улица Конная, дом 2, 2-й этаж.