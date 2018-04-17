Около 3 тысяч заявлений направили псковичи в Кадастровую палату в первом квартале 2018 года

16:58, 17 апреля 2018, ПАИ

С января по март Кадастровая палата Псковской области приняла около 3 тысяч заявлений на государственный кадастровый учет (ГКУ), государственную регистрацию прав и совместную процедуру кадастрового учета и регистрации прав, а также свыше 5 тысяч запросов на предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном филиале ФГБУ «ФКП Росреестра», за аналогичный период прошлого года было принято около 12 тысяч заявлений. Уменьшение их числа, пояснили в палате, связано с активной работой сети Многофункциональных центров и развитием «бесконтактных технологий».

При этом отмечается, что с начала года значительно увеличилось количество документов, подготовленных в электронном виде: в целом, в первом квартале филиал предоставил в 6 раз больше сведений из ЕГРН в виде электронного документа, нежели в виде бумажного документа. За аналогичный период 2017 года в электронном виде было предоставлено сведений почти в 4 раза больше, чем в бумажном.

За первый квартал 2018 года сотрудники Кадастровой палаты приняли 330 человек, из них 52 – встретились с руководством филиала. Также были рассмотрены 50 запросов граждан через Единую систему регистрации и обработки обращений. «В основном, псковичей волнуют вопросы, касающиеся постановки земельного участка или объекта недвижимости на государственный кадастровый учет, установления границ, предоставления сведений из ЕГРН, определения кадастровой стоимости», - проинформировали в палате.

Кроме того, филиал ежемесячно проводит «горячие линии» по вопросам кадастрового учета и регистрации прав на недвижимое имущество. Следующая «горячая линия» состоится 18 апреля, состоится «горячая линия», посвященная вопросам постановки на государственный кадастровый учет объектов капитального строительства.

Напомним, что государственные услуги Росреестра заявители могут получить лично, обратившись в офисы филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области или офисы Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), а также в электронном виде посредством портала государственных услуг Росреестра или портала госуслуг.