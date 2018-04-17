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Общество

На альтернативные виды животноводства переходят исправительные колонии Псковской области

Исправительные учреждения УФСИН России по Псковской области переходят на альтернативные виды животноводства, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что в исправительной колонии № 6 УФСИН России по Псковской области (поселок Сосновый Бор) ведутся работы по переоборудованию свиноводческих помещений в участок, где будут содержаться цыплята-бройлеры. В бывших свиноводческих помещениях уже сделан участок карантина и начинается строительство двухъярусных клеток для птиц, а также идет подведение электроэнергии для освещения.

На сегодняшний день исправительная колония уже закупила 700 голов молодняка кур несушек. После окончания ремонтных работ по переоборудованию помещений под курятник планируется закупка 5000 голов молодняка кур бройлеров.

В настоящее время на участке птичника трудоустроен один осужденный, который занимается уходом за птицами. После приобретения 5000 голов молодняка кур, выделят еще одно рабочее место.

Первое время готовая продукция будет перекрывать потребности исправительного учреждения, в случае высокой рентабельности колония планирует закупку ещё большей партии кур для обеспечения продукцией другие исправительные учреждения Псковской области.

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