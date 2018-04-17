Молодые сотрудники Отдела по конвоированию псковского УФСИН приняли присягу

17:01, 17 апреля 2018, ПАИ

На территории Отдела по конвоированию УФСИН России по Псковской области в торжественной обстановке молодые сотрудники, вновь пришедшие на службу в уголовно-исполнительную систему, приняли присягу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного УФСИН.

Новобранцы дали торжественное обещание стоять на страже законности и правопорядка, уважать и соблюдать права человека, добросовестно исполнять служебные обязанности. После принятия присяги начальник Отдела по конвоированию Анатолий Русяев поздравил сотрудников и выразил уверенность, что слова присяги отныне станут для них символом верности гражданскому и служебному долгу.

К словам поздравления присоединился председатель Совета ветеранов УФСИН России по Псковской области Владимир Михайлов, он пожелал им с достоинством нести службу в уголовно исполнительной системе и выразил надежду, что молодые сотрудники будут чтить и приумножать славные традиции, которые уже сложились в отделе.

Молодые сотрудники уже прошли первоначальное профессиональное обучение на базе Псковского филиала Академии ФСИН России, через несколько дней будут допущены к самостоятельному несению службы.

Помимо этого, в торжественной обстановке нагрудным знаком «Лучший сотрудник конвойной службы» был награжден начальник караула Алексей Морозов.