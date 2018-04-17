Псковский таможенный пост переезжает
Псковский таможенный пост меняет местонахождение, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской таможни.
В соответствии с приказом Федеральной таможенной службы от 16 апреля 2018 года местонахождение Псковского таможенного поста определено по адресу: Псковский район, Тямшанская волость, 1,5 км западнее деревни Моглино, особая экономическая зона «Моглино», дом 17.
Отметим, что до этого момента таможенный пост располагался в Пскове на улице Декабристов, 23.
Приказ вступит в силу с 23 апреля 2018 года.