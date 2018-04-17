0
17:16
13 детей стали жертвами укусов клещей с 10 по 17 апреля в Псковской области
17:01
Молодые сотрудники Отдела по конвоированию псковского УФСИН приняли присягу
16:26
Командная работа: ПАИ-live с Денисом Матвеевым (ВИДЕО)
16:20
«Клубнику» можно будет увидеть в небе над Великими Луками в июне
15:20
Начался ПАИ-live с Денисом Матвеевым (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)
14:45
Документальный фильм «Ледовое побоище. По следам забытой экспедиции» покажет 18 апреля телеканал «Спас»
14:26
Бесплатным питанием обеспечит компания FITO EDA победительницу «Мисс Супер-фитнес 2018»
Еще новости
Общество

Псковский таможенный пост переезжает

Псковский таможенный пост меняет местонахождение, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской таможни.

В соответствии с приказом Федеральной таможенной службы от 16 апреля 2018 года местонахождение Псковского таможенного поста определено по адресу: Псковский район, Тямшанская волость, 1,5 км западнее деревни Моглино, особая экономическая зона «Моглино», дом 17.

Отметим, что до этого момента таможенный пост располагался в Пскове на улице Декабристов, 23.

Приказ вступит в силу с 23 апреля 2018 года.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

13 детей стали жертвами укусов клещей с 10 по 17 апреля в Псковской области
17 апреля 2018
13 детей стали жертвами укусов клещей с 10 по 17 апреля в Псковской области
Молодые сотрудники Отдела по конвоированию псковского УФСИН приняли присягу
17 апреля 2018
Молодые сотрудники Отдела по конвоированию псковского УФСИН приняли присягу
Командная работа: ПАИ-live с Денисом Матвеевым (ВИДЕО)
17 апреля 2018
Командная работа: ПАИ-live с Денисом Матвеевым (ВИДЕО) 1
«Клубнику» можно будет увидеть в небе над Великими Луками в июне
17 апреля 2018
«Клубнику» можно будет увидеть в небе над Великими Луками в июне
Начался ПАИ-live с Денисом Матвеевым (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)
17 апреля 2018
Начался ПАИ-live с Денисом Матвеевым (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)
Документальный фильм «Ледовое побоище. По следам забытой экспедиции» покажет 18 апреля телеканал «Спас»
17 апреля 2018
Документальный фильм «Ледовое побоище. По следам забытой экспедиции» покажет 18 апреля телеканал «Спас» 1
Бесплатным питанием обеспечит компания FITO EDA победительницу «Мисс Супер-фитнес 2018»
17 апреля 2018
Бесплатным питанием обеспечит компания FITO EDA победительницу «Мисс Супер-фитнес 2018»
24 участницы прошли в финал «Миссис Псков-2018»
17 апреля 2018
24 участницы прошли в финал «Миссис Псков-2018»

Идет загрузка...