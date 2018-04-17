Себежская пенсионерка заплатила мошенникам 8 тысяч за придуманное ДТП с участием зятя

17:15, 17 апреля 2018, ПАИ

В Себеже 78-летняя женщина стала жертвой мошенников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 15 апреля пенсионерке позвонил неизвестный и сообщил, что ее зять, якобы, совершил ДТП, и для оказания помощи пострадавшей женщине требуется переслать деньги. Пожилая себежанка перечислила на указанный счет 8 тысяч рублей.

Вскоре выяснилось, что зять пенсионерки никаких ДТП не совершал. Потерпевшая обратилась за помощью в МО МВД России «Себежский». По данному факту возбуждено уголовное дело. Установлено, что номер телефона, которым пользовались злоумышленники, зарегистрирован в Новосибирской области.