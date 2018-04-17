0
17:16
13 детей стали жертвами укусов клещей с 10 по 17 апреля в Псковской области
16:04
Коммунальные службы устраняют аварию на водопроводе в центре Пскова
11:14
Более 35 тонн санкционных овощей и фруктов выявили пограничники на госгранице в Невельском районе
09:16
7 палов травы произошли в Псковской области 15 апреля
10:38
Первые лесные пожары зафиксированы в Псковской области
09:34
Бюст Гитлера пытался незаконно вывезти за границу мужчина в Себежском районе
20:34
17 палов травы зафиксировано на территории Псковской области с начала года
Еще новости
Происшествия

Себежская пенсионерка заплатила мошенникам 8 тысяч за придуманное ДТП с участием зятя

В Себеже 78-летняя женщина стала жертвой мошенников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

По версии следствия, 15 апреля пенсионерке позвонил неизвестный и сообщил, что ее зять, якобы, совершил ДТП, и для оказания помощи пострадавшей женщине требуется переслать деньги. Пожилая себежанка перечислила на указанный счет 8 тысяч рублей.

Вскоре выяснилось, что зять пенсионерки никаких ДТП не совершал. Потерпевшая обратилась за помощью в МО МВД России «Себежский».  По данному факту возбуждено уголовное дело. Установлено, что номер телефона, которым пользовались злоумышленники, зарегистрирован в Новосибирской  области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

13 детей стали жертвами укусов клещей с 10 по 17 апреля в Псковской области
17 апреля 2018
13 детей стали жертвами укусов клещей с 10 по 17 апреля в Псковской области
Коммунальные службы устраняют аварию на водопроводе в центре Пскова
17 апреля 2018
Коммунальные службы устраняют аварию на водопроводе в центре Пскова
Более 35 тонн санкционных овощей и фруктов выявили пограничники на госгранице в Невельском районе
17 апреля 2018
Более 35 тонн санкционных овощей и фруктов выявили пограничники на госгранице в Невельском районе
7 палов травы произошли в Псковской области 15 апреля
16 апреля 2018
7 палов травы произошли в Псковской области 15 апреля
Первые лесные пожары зафиксированы в Псковской области
13 апреля 2018
Первые лесные пожары зафиксированы в Псковской области
Бюст Гитлера пытался незаконно вывезти за границу мужчина в Себежском районе
13 апреля 2018
Бюст Гитлера пытался незаконно вывезти за границу мужчина в Себежском районе 3
17 палов травы зафиксировано на территории Псковской области с начала года
12 апреля 2018
17 палов травы зафиксировано на территории Псковской области с начала года
Легковая автомашина сгорела во дворе на Текстильной в Пскове (ФОТОФАКТ)
12 апреля 2018
Легковая автомашина сгорела во дворе на Текстильной в Пскове (ФОТОФАКТ) 1

Идет загрузка...