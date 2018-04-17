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Общество

Студентам магистратуры дали право на третью отсрочку от армии

Конституционный суд РФ разрешил получать отсрочку от призыва на военную службу для обучения в магистратуре, даже если она окажется третьей по счету, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что суд признал несоответствующим Конституции подпункт «а» пункта 2 статьи 24 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», согласно которому право на отсрочку предоставляется для получения высшего образования только один раз.

«Ограничение права граждан, получивших отсрочку в связи с достижением 18 лет до окончания среднего общеобразовательного учреждения, на отсрочку от призыва в армию в магистратуре, когда такое право предоставлено гражданам, образующим с ними одну категорию, не имеет объективного оправдания и ставит их в неравное положение. Это не согласуется с конституционными принципами равенства и справедливости и не соответствует Конституции России», - говорится в заявлении.

Таким образом, Конституционный суд РФ признал не соответствующей конституционным принципам практику, когда обучающиеся в магистратуре студенты не могут получить отсрочку от призыва, если уже дважды воспользовались этим правом - в школе и в бакалавриате.

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