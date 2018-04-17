На 2,5 миллиона увеличились налоговые поступления в бюджет Великих Лук в марте

18:15, 17 апреля 2018, ПАИ

В марте в бюджет города Великие Луки от налогоплательщиков поступили 48,3 млн. рублей, что на 2,5 млн больше поступлений за аналогичный период прошлого года. Об этом доложила начальник межрайонной ИФНС № 2 по Псковской области Нелли Михайлова на общегородском совещании, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Нелли Михайлова уточнила, что основные поступления налогов в бюджет города в марте обеспечили «Великолукский мясокомбинат», ЗАО «ЗЭТО», «ОЗ МИКРОН», «Кабельный завод «АЛЮР», «Транснефтемаш», «Великолукская межрайонная больница» и «ВЕЛМАШ-С».

Об исполнении бюджета за март 2018 года рассказала исполняющая обязанности заместителя главы администрации города по вопросам экономического развития и финансовой политики Наталья Дмитриева. Она отметила, что основной объем средств традиционно направлен на социальную сферу. В основном, это расходы на оплату труда работников, организацию питания учащихся в школах, компенсацию части родительской платы за содержание детей в детских садах. Кроме того, часть расходов пришлась на организацию и проведение мероприятий в области культуры и спорта. Наталья Дмитриева добавила, что в сфере жилищно-коммунального хозяйства основная доля расходов была направлена на работу по благоустройству территорий.

Глава города Николай Козловский в ходе совещания ознакомил присутствующих с основными социально-экономическими показателями прошедшего периода, отметив, что в целом, в ведущих отраслях экономики сохраняется стабильное положение. «Радует, что в городе успешно развивается промышленность, среднее и малое предпринимательство, – сказал Николай Козловский. – Этот результат был отмечен и полномочным представителем президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александром Бегловым, который посетил наш город 15 марта. Во время своего визита он отметил, что Великие Луки являются одним из знаковых городов Псковской области, «мотором промышленности и центром развития региона».