Секрет успеха № 1: Когда б вы знали, из какого сора (ВИДЕО)

17:31, 21 мая 2018, ПАИ

26 мая в России будут отмечать День предпринимателя. Это довольно молодой праздник - он появился только в 2007 году по Указу президента РФ. К этой дате Псковское агентство информации совместно с Псковским отделением ПАО Сбербанк подготовило серию публикаций о нескольких успешно развивающихся компаниях, руководители которых не только поделились своими секретами успеха, но и дали советы начинающим предпринимателям. Первым участником проекта стал соучредитель Плюсского перерабатывающего комбината Дмитрий Старостин. Торжественное открытие этого предприятия в Плюссе, которое занимается переработкой пластика, состоялось совсем недавно – 5 марта, но на самом деле завод уже имеет историю: он переехал в наш регион из Ленинградской области.

- Переработка пластикового мусора – не самая очевидная ниша для бизнеса. Есть множество куда более «чистых» и простых производств. Что вас заставило заняться именно этим направлением, а не, скажем, торговлей?

- Начинали мы как оптовая компания, но потом занялись производством и с 2010 года активно работаем именно в направлении переработки пластика. Выбирая сферу деятельности, мы ориентировались на ее стратегический потенциал и перспективу роста. Переработка пластика в то время еще только зарождалась, но мы уже тогда понимали, насколько перспективно данное направление. Полученный за эти годы опыт сейчас позволяет нам интенсивно развиваться в этой сфере.

- Получается, вы почти 8 лет благополучно работали в Ленобласти. Очевидны плюсы такой локации: квалифицированные кадры, большой объем пластика для переработки, близость рынков сбыта готовой продукции. В таком случае, что вас заставило сняться с насиженного места и перенести целое предприятие в другой регион, в провинцию?

- Со временем нам стало не хватать электрических мощностей и площадей, нужно было расширяться, и мы с моим партнёром Константином Новинским стали искать новую площадку. Рассматривали разные варианты, в том числе, в Псковской, Новгородской и Ленинградской областях. В итоге выбрали поселок Плюсса в Псковской области.

- Наверняка и региональные, и муниципальные власти рады появлению у них производства. Ведь это рабочие места, налоги, возможность решить социальные проблемы. Так что у вас было, из чего выбирать. Почему же вы остановились именно на Плюссе?

- Во-первых, у Плюссы очень хорошее месторасположение: граница с Ленинградской и Новгородской областями, логистически удобное расстояние до Санкт-Петербурга, Пскова, Новгорода. Ну а во-вторых, я сам из Псковской области – родился в деревне в Пустошкинском районе и, конечно, я постарался повлиять на выбор площадки именно в Псковской области, чтобы внести личный вклад в развитие региона, сделать что-то важное и полезное для родного края.

- У вас была возможность построить производство на новом месте «с нуля»: возвести современное здание, спроектировав его под свои потребности. Но вы выбрали другой вариант – разместиться в уже готовом производственном здании. Что это за площадка, и почему вы сделали такой выбор? Только из-за «цены вопроса» новой стройки?

- В Плюссе в свое время было градообразующее предприятие – деревообрабатывающий комбинат. Там трудились около тысячи человек, были производственные цеха, большая территория, электрические мощности. Конечно, когда мы пришли на площадку, к этому моменту там остались только стены и крыша. Инженерные коммуникации, провода, металлические конструкции – всё было вывезено. Но цеха были построены ещё в советские годы, сейчас возведение такого комплекса зданий из кирпича стоило бы больших денег. В общем-то, нам повезло, что удалось найти такую площадку и восстановить её.

- Предприниматели, открывающие производство в регионах, традиционно жалуются на кадровую проблему: квалифицированных рабочих мало, все лучшие специалисты давно уже уехали в те же Ленобласть и Петербург, у людей нет мотивации. Как вам удается решать такого рода сложности?

- Мы заходили не с нуля, а с уже имеющейся командой, плюс смогли привлечь хороших специалистов из Пскова, которые работают вахтовым методом. Дело в том, что у нас технически сложное оборудование, требующее определённых навыков.

Сейчас, конечно, мы начинаем активно работать с местными кадрами из Плюссы, проводим обучение. Этот процесс оказался не быстрым, так как приходится прикладывать много усилий, чтобы замотивировать людей к труду и развитию. В итоге у нас трудятся человек 15 из команды, переехавшей с прежнего места базирования предприятия, 5 псковичей и порядка 10 жителей Плюссы. В ближайших планах этого года трудоустроить еще 40 человек.

- Представители крупного аграрного бизнеса жалуются, к примеру, что не могут набрать на производство жителей близлежащих деревень, поскольку те никогда не сталкивались с 8-часовым рабочим днем и попросту не представляют, что это такое. Они привыкли приходить на ферму утром, потом заниматься собственным подсобным хозяйством, потом возвращаться к работе вечером. А как можно работать в две или три смены, им вообще непонятно. Так что зачастую приходится привозить горожан. Плюсса – очень небольшой и небогатый поселок. Столкнулись ли вы там с какими-то специфическими сложностями?

- Неожиданная проблема, с которой мы столкнулись в Плюссе – это наличие у людей долгов, по которым заведены исполнительные производства у судебных приставов. То есть, как только мы трудоустраиваем такого человека и ему на карточку приходит зарплата, её автоматически снимают в счёт погашения долга. Получается, человек должен работать без получения зарплаты, пока не погасит всю задолженность. Процентов 40 тех, кто приходил к нам трудоустраиваться, оказывались в такой ситуации. Это реальная проблема на селе, которая ставит в лёгкий тупик работодателя.

- Наверняка в Плюссе, по сравнению с той же Ленинградской областью, у вас ниже фонд оплаты труда. Это так, или наоборот, приходится держать зарплаты на достаточно высоком уровне, чтобы привлекать квалифицированные кадры?

- Мы платим достойные зарплаты даже по меркам Пскова, люди довольны, но за эти деньги нужно работать, поскольку у нас зарплата идёт от выработки. Жители Плюссы говорят, что, конечно, платят хорошо, вовремя, но надо реально работать. Так что тут только вопрос в желании трудиться.

- Традиционно любые местные власти говорят о желании и готовности привлекать инвесторов на выгодных условиях, всячески поддерживать развитие производства, создание новых рабочих мест. При переносе предприятия в Псковскую область чувствовали ли вы заинтересованность в вашей компании, как инвесторе, со стороны администрации?

- Безусловно, поддержка была, областные власти помогли нам в части разрешительной документации, помогли ускорить некоторые моменты, чтобы быстрее произошёл запуск завода. Пожалуй, здесь внимания мы получили больше, чем в другом регионе. Правда, и контролирующие органы больше внимания уделяют, но мы стараемся максимально выполнять все требования законодательства.

- В начале интервью вы сказали, что опыт работы на этом рынке позволяет вам активно развиваться. Перенос производства на новую площадку, очевидно, предполагает планы по его расширению. Вы будете увеличивать производственные мощности, наращивать объемы производства? Если да – то откуда планируете привлечь инвестиции?

- В этом году мы закупили шесть новых единиц оборудования, что дало существенный прирост производства. Приобрести часть новых станков удалось с помощью привлечения кредита от Псковского отделения Сбербанка. Раньше мы обслуживались в банке «Санкт-Петербург», но данный банк отказался финансировать проект в Плюссе и брать в залог активы, расположенные в Псковской области, поэтому мы вынуждены были заняться поиском другого банка. Надо сказать, что Псковское отделение Сбербанка очень активно отозвалось на наше предложение и оперативно выдало финансирование в нужный момент.

После этого мы поменяли своё представление об этой организации. Сбербанк стал лояльным и гибким банком, сегодня это уже совершенно другой банк, чем был когда-то. В итоге, поработав с Псковским отделением, мы перевели в Сбербанк и другое направление бизнеса в Санкт-Петербурге.

Площадка нам позволяет развиваться – имеем 4 гектара земли, порядка 4 тысяч квадратных метров свободных площадей. Собираемся приобрести новое оборудование, которое позволит комплексно перерабатывать пластиковые бутылки (ПЭТы). На первом этапе планируем производить упаковочную ленту, в дальнейшем перейдём на изготовление синтетической нити.

Переработка пластиковых бутылок – это очень актуальная проблема в Псковской области, и пока она никак не решена.

Этот проект мы планируем реализовывать также совместно с Псковским отделением Сбербанка, поскольку требуются существенные инвестиции.

- Мало производить качественный продукт – надо еще продавать его. Что конкретно вы делаете из переработанного пластика, кто ваши клиенты и где основные рынки сбыта?

- Рынок сбыта очень диверсифицирован, поскольку наши заказчики могут быть совершенно из разных областей.

Одно из наших направлений – пакеты для мусора, это то, что мы делали всегда, они активно продаются в государственные организации и торговые сети. Среди государственных организаций - это дорожные, садово-парковые хозяйства, структуры ЖКХ. География клиентов обширна по всей территории страны до Сибири и Краснодарского края. Мы даже поставляли пакеты в Кремль и Государственную Думу.

Отдельное у нас есть направление работы с атомными станциями, которым нужны особо прочные изделия из полиэтилена.

Производим плёнку для парников и теплиц, на нее особенно много заказов в весеннее время, делаем техническую плёнку для фасовки на производствах и сфере строительства.

Специально для садоводов и тепличных хозяйств мы выпускаем пакеты для рассады.

В этом году запустили линию по производству вторичной стрейч-плёнки, которую активно поставляем на разные предприятия.

В данный момент в процессе запуска производство пакетов-маек с печатью. Сейчас отлаживаем смену цветов печати, изменение макетов. Так что готовы делать брендированные пакеты по индивидуальным заказам.

- Откуда вы получаете сырье – по сути, пластиковый мусор? Для Псковской области вопрос раздельного сбора, сортировки и переработки отходов сейчас особенно актуален: в регионе закрыт крупнейший полигон ТБО, перенаправлены потоки мусора, меняется территориальная схема обращения с ним. Дальнейшее развитие вашего производства способно внести ощутимый вклад в решение «мусорного вопроса» в масштабах области?

- Основная часть сырья поступает с предприятий Санкт-Петербурга, Новгородской и Псковской областей. Но сейчас мы активно взаимодействуем с администрацией Псковской области, которая работает над вопросом раздельного сбора отходов, тут у нас есть свои предложения по реализации данного проекта. Так что, будем дальше работать в этом направлении, чтобы увеличить объём перерабатываемой части отходов и уменьшить количество отходов, которые отправляются на полигоны ТБО.

- Насколько глубокую переработку мусора вы осуществляете? Есть ли какие-то отходы, которые не поддаются этому процессу и накапливаются у вас на предприятии? Если да, то что вы с ними делаете? Вывозите на свалку или передаете какому-то другому участнику рынка?

- Мы перерабатываем 95% поступающего к нам пластика, а оставшиеся 5% - это самое загрязнённое сырьё, - уходят на завод, производящий полимерпесчаную плитку.

У нас нет гор мусора, на нашем предприятии организована культура переработки без разведения свалки на территории. Мы сами заинтересованы в чистоте.

- Вы построили бизнес, вовремя увидев пустующую, но перспективную нишу на рынке. А какой бы совет вы дали тем, кто только решил заняться предпринимательской деятельностью?

- Лучше начинать с простого, не надо сразу браться за тяжёлые, глобальные проекты. И, главное, нужно иметь команду, потому что одному трудно всё контролировать, даже при наличии хороших исполнителей.

Сложно развивать бизнес, когда всё держится только на одном человеке.

- То есть залог вашего успеха – в команде?

- Да, нас несколько человек и каждый отвечает за своё направление. Я отвечаю за финансовые потоки, мой партнёр Константин Новинский – это человек, который отвечает за операционную деятельность компании. Есть инженерная команда, без которой не запустить ни одно производство. Главный инженер у нас - генератор идей в части внедрения новых технологий и модернизации существующего оборудования. Это, безусловно, сказывается на эффективности работы станков. Ну и, конечно, технологи, которые непосредственно плотно работают с пластиком. Дело в том, что разные виды пластика имеют разную температуру плавления и задача технолога сделать такой микс, такую комбинацию, чтобы на выходе получалась гранула стабильного качества, и при дальнейшей обработке не было брака.