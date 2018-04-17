131 уголовное дело возбуждено в Великих Луках за прошедший месяц

18:10, 17 апреля 2018, ПАИ

В марте в Великих Луках было возбуждено 131 уголовное дело, в том числе 39 - по тяжким и особо тяжким преступлениям. Об этом доложил начальник полиции ОМВД России по городу Великие Луки Александр Сысоев на общегородском совещании, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Также сотрудники городского ОМВД выявили 19 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.

«В ходе проведения мероприятий по охране правопорядка составлено около трех тысяч протоколов об административных правонарушениях, из которых 77% – по линии ГИБДД», – рассказал начальник полиции.

Кроме того, в марте на территории Великих Лук зарегистрированы 126 ДТП, в которых пострадало пять человек.

Александр Сысоев добавил, что за прошлый месяц в ходе проводимых на территории города массовых мероприятий, а также в период подготовки и проведения выборов президента РФ не было допущено чрезвычайных происшествий и грубых нарушений общественного порядка.