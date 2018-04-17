В 2 раза сократилось количество сообщений о пожарах в Великих Луках

18:30, 17 апреля 2018, ПАИ

В марте в Великих Луках зафиксированы 34 сообщения о происшествиях, связанных с пожарами, что в 2,1 раза меньше, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом доложил начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Великие Луки Сергей Тимофеев на общегородском совещании, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Сергей Тимофеев отметил, что в Псковской области начался весенний пожароопасный период. Уже с 7 по 15 апреля в Великих Луках зарегистрировано 60 случаев горения мусора и сухой растительности, вследствие которых повреждены 3 строения. В результате неосторожного обращения с огнем погиб один человек.

«В связи с этим призываю всех великолучан быть предельно осторожными с источниками открытого огня, не сжигать траву и мусор и соблюдать правила пожарной безопасности», – завершил Сергей Тимофеев.

Исполняющий обязанности председателя комитета по вопросам ГО, защиты населения и территорий от ЧС и мобилизационной работе администрации города Андрей Яковлев отчитался о проделанной работе по недопущению чрезвычайных ситуаций в марте. Так, за отчетный период чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера не случилось. В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка был спланирован и проведен комплекс мероприятий по снижению негативных последствий в период таяния снега и вскрытия льда на водоемах города. Андрей Яковлев отметил, что на данный момент уже можно констатировать, что негативное воздействие паводковых явлений на территории Великих Лук было минимальным.

Также он рассказал, что 3 апреля в связи с трагическими событиями в городе Кемерово было проведено внеплановое заседание КЧС и ПБ администрации города по вопросу «О мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением пожаров в местах массового пребывания людей», по итогам которого принято соответствующее решение, организован контроль за его исполнением.

Основными задачами комитета на настоящее время являются организация исполнения плана по обеспечению пожарной безопасности, а также подготовка к проведению праздничных мероприятий 1 и 9 мая.

«В связи с этим, в адрес руководителей организаций, предприятий и учреждений направлено письмо администрации города, в котором определен перечень мероприятий, направленных на обеспечение безопасности подготовки и проведения праздничных и массовых мероприятий, предупреждение и пресечение террористических актов и экстремистских проявлений. Прошу всех серьезно отнестись к этому вопросу», – обратился к присутствующим Андрей Яковлев.