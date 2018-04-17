Марш военнослужащих, шествие ветеранов и салют запланированы в Великих Луках 9 мая

17:57, 17 апреля 2018, ПАИ

В Великих Луках разработан план празднования Дня Победы, включающий в себя патриотические, культурно-массовые и спортивные мероприятия. Об этом доложила председатель комитета культуры администрации Великих Лук Анжелика Романюк на общегородском совещании, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

«Для Великих Лук, как для города воинской славы, празднование 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне является особенно важным событием, – отметила Анжелика Романюк. – В настоящее время создан и активно работает организационный комитет, куда вошли представители городской Думы, администрации города, руководители комитетов, управлений и общественности.».

Председатель комитета культуры отметила, что в подготовке к празднованию Дня Победы также принимают активное участие многие городские предприятия, организации и учреждения. По традиции 9 мая будет организовано прохождение военнослужащих торжественным маршем, шествие ветеранов, концерты, салют и другие массовые мероприятия, главная роль в которых будет отведена ветеранам.

«Хочется отметить акцию «Бессмертный полк», в которой в 2017 году приняли участие более четырех тысяч человек, – сказала Анжелика Романюк. – В этом году планируется участие примерно такого же количества участников». Также в городе состоятся другие культурно-патриотические акции, которые охватят школьников, молодежь, производственные коллективы и общественные объединения: «Мое поздравление ветерану», «Обелиск у дороги», «Солдатский платок», «Знамя Победы», «Георгиевская ленточка», «Солдаты Победы».

Кроме того, Анжелика Романюк рассказала, что в рамках реализации подпрограммы «Комплексные меры по содержанию и благоустройству воинских захоронений на территории города Великие Луки» на Воинском мемориальном захоронении произведена замена пяти монументов, увековечены имена тридцати пяти погибших солдат.

Председатель комитета культуры напомнила, что на сегодняшний день в Великих Луках проживает 1471 ветеран, в том числе 84 участника войны, 33 награжденных знаком «Житель блокадного Ленинграда», 16 инвалидов войны, 416 несовершеннолетних узников концлагерей, 256 вдов участников ВОВ, 666 тружеников тыла. Важным пунктом плана праздничных мероприятий является осуществление единовременных выплат ветеранам из областного и городского бюджетов. Помимо этого, добавила Анжелика Романюк, ветеранам на постоянной основе оказываются социальные услуги на дому, с ними проводится разъяснительная работа по различным вопросам.

Она также заявила, что проведение празднования годовщины Великой Победы не ограничивается торжественными и культурно-массовыми мероприятиями: «Это, прежде всего, постоянная и планомерная работа по улучшению условий жизни ветеранов, сохранению исторической памяти, развитию военно-патриотического воспитания».