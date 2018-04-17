0
19:46
Легендарный хоккеист Владислав Третьяк встретился с псковичами
18:00
25 работодателей региона предложат свои вакансии выпускникам ПсковГУ
17:23
Конкурс постов об интересных местах Пскова продлили до 23 апреля
17:16
13 детей стали жертвами укусов клещей с 10 по 17 апреля в Псковской области
17:01
Молодые сотрудники Отдела по конвоированию псковского УФСИН приняли присягу
16:26
Командная работа: ПАИ-live с Денисом Матвеевым (ВИДЕО)
16:20
«Клубнику» можно будет увидеть в небе над Великими Луками в июне
Еще новости
Общество

44% российских туристов заявили о том, что самое вкусное пиво варят в Чехии

Большинство российских туристов сошлись во мнении, что самое вкусное пиво варят Чехии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование Skyscanner.

Отмечается, что зарубежный портал к началу теплого туристического сезона опросил путешественников из России и узнал, какое пиво они считают самым вкусным, – 44% российских туристов высказались за то, что лучшее пиво находится в Чехии.

На втором месте оказалась Германия, чьё пиво, для приготовления которого с 1516 года разрешено использовать исключительно воду, хмель, солод и дрожжи, оценили 23% российских поклонников. Третье место с 18% голосов завоевала Бельгия с ее оригинальными ламбиками и элями.

Издание пишет, что в десятку стран с самым вкусным пивом попали Ирландия – 6%, Англия – 2,3%, Нидерланды – 1,8%, Шотландия и Япония по 1,3%, Мексика – 1,2% и США – 1%.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Легендарный хоккеист Владислав Третьяк встретился с псковичами
17 апреля 2018
Легендарный хоккеист Владислав Третьяк встретился с псковичами
25 работодателей региона предложат свои вакансии выпускникам ПсковГУ
17 апреля 2018
25 работодателей региона предложат свои вакансии выпускникам ПсковГУ
Конкурс постов об интересных местах Пскова продлили до 23 апреля
17 апреля 2018
Конкурс постов об интересных местах Пскова продлили до 23 апреля
13 детей стали жертвами укусов клещей с 10 по 17 апреля в Псковской области
17 апреля 2018
13 детей стали жертвами укусов клещей с 10 по 17 апреля в Псковской области
Молодые сотрудники Отдела по конвоированию псковского УФСИН приняли присягу
17 апреля 2018
Молодые сотрудники Отдела по конвоированию псковского УФСИН приняли присягу
Командная работа: ПАИ-live с Денисом Матвеевым (ВИДЕО)
17 апреля 2018
Командная работа: ПАИ-live с Денисом Матвеевым (ВИДЕО) 1
«Клубнику» можно будет увидеть в небе над Великими Луками в июне
17 апреля 2018
«Клубнику» можно будет увидеть в небе над Великими Луками в июне
Начался ПАИ-live с Денисом Матвеевым (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)
17 апреля 2018
Начался ПАИ-live с Денисом Матвеевым (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)

Идет загрузка...