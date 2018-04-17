44% российских туристов заявили о том, что самое вкусное пиво варят в Чехии

18:29, 17 апреля 2018, ПАИ

Большинство российских туристов сошлись во мнении, что самое вкусное пиво варят Чехии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование Skyscanner.

Отмечается, что зарубежный портал к началу теплого туристического сезона опросил путешественников из России и узнал, какое пиво они считают самым вкусным, – 44% российских туристов высказались за то, что лучшее пиво находится в Чехии.

На втором месте оказалась Германия, чьё пиво, для приготовления которого с 1516 года разрешено использовать исключительно воду, хмель, солод и дрожжи, оценили 23% российских поклонников. Третье место с 18% голосов завоевала Бельгия с ее оригинальными ламбиками и элями.

Издание пишет, что в десятку стран с самым вкусным пивом попали Ирландия – 6%, Англия – 2,3%, Нидерланды – 1,8%, Шотландия и Япония по 1,3%, Мексика – 1,2% и США – 1%.