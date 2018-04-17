25 работодателей региона предложат свои вакансии выпускникам ПсковГУ

18:00, 17 апреля 2018, ПАИ

«День карьеры» пройдет в Псковском государственном университете 19 апреля. В нем примут участие более 300 студентов опорного вуза страны и 25 работодателей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области со ссылкой на руководителя ресурсного центра ПсковГУ Дмитрия Лобарева.

В рамках мероприятия будущие выпускники университета смогут принять участие в профориентационных мастер-классах, тестировании и узнать, как составить резюме и подготовиться к собеседованию. Кроме того, будет работать ярмарка работодателей. Площадкой для вакансий в производственной сфере (строительство, электротехника, машиностроение, транспорт и связь, легкая и пищевая промышленность) станет актовый зал университетского корпуса на площади Ленина, 2. Работа в образовательной сфере будет представлена в Центре студенческих инициатив. Трудоустройство в сфере обслуживания, государственного и муниципального управления предложат студентам в аудиториях № № 96 и 101 главного корпуса.

Свое участие в ярмарке подтвердили ОАО «Сбербанк России», ОАО «Псковский хлебокомбинат», АО «Автоэлектроарматура»(АВАР), ЗАО «ЗЭТО» (Великие Луки), ОАО «Великолукский мясокомбинат», Главное государственное управление юстиции Псковской области, Федеральная налоговая служба, Областной центр занятости населения и другие работодатели. Для тех, кто планирует служить в армии, псковский военкомат расскажет о преимуществах службы по контракту, добавил Дмитрий Лобарев.

«День карьеры» в Псковском госуниверситете проводится ежегодно. Цель мероприятия — содействие трудоустройству студентов и выпускников вуза. В прошлом году большая часть участников «Дня карьеры» получили приглашение на работу.