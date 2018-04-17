Увеличить максимальное пособие по безработице предлагает Минтруд РФ
Минтруд РФ предлагает довести максимальный размер пособия по безработице до прожиточного минимума трудоспособного населения. При этом минимальную величину пособия предполагается установить до 30% от максимальной, сообщает пресс-служба ведомства.
Соответствующий проект для обсуждения размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
В Минруде отметили, что реализовать данную инициативу возможно за счет изменения порядка и условий выплаты пособия. «С целью стимулирования безработных граждан к активному поиску работы предлагается изменить сроки выплаты пособия по безработице и установить один период выплаты пособия по безработице всем признанным в установленном порядке безработными гражданам», - отметили в ведомстве.
По мнению Минтруда России, изменение условий и сроков выплаты пособия по безработице позволят увеличить размеры минимальной и максимальной величин пособия по безработице.
«По предварительным расчетам предполагается увеличение максимальной величины пособия по безработице до величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации, минимальной величины пособия по безработице – до 30% от максимальной», - пояснили в ведомстве.
Отмечается, что в случае принятия данного федерального закона потребуется дополнительное выделение средств федерального бюджета.