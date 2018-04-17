0
19:46
Легендарный хоккеист Владислав Третьяк встретился с псковичами
18:00
25 работодателей региона предложат свои вакансии выпускникам ПсковГУ
17:23
Конкурс постов об интересных местах Пскова продлили до 23 апреля
17:16
13 детей стали жертвами укусов клещей с 10 по 17 апреля в Псковской области
17:01
Молодые сотрудники Отдела по конвоированию псковского УФСИН приняли присягу
16:26
Командная работа: ПАИ-live с Денисом Матвеевым (ВИДЕО)
16:20
«Клубнику» можно будет увидеть в небе над Великими Луками в июне
Еще новости
Общество

Увеличить максимальное пособие по безработице предлагает Минтруд РФ

Минтруд РФ предлагает довести максимальный размер пособия по безработице до прожиточного минимума трудоспособного населения. При этом минимальную величину пособия предполагается установить до 30% от максимальной, сообщает пресс-служба ведомства.

Соответствующий проект для обсуждения размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В Минруде отметили, что реализовать данную инициативу возможно за счет изменения порядка и условий выплаты пособия. «С целью стимулирования безработных граждан к активному поиску работы предлагается изменить сроки выплаты пособия по безработице и установить один период выплаты пособия по безработице всем признанным в установленном порядке безработными гражданам», - отметили в ведомстве.

По мнению Минтруда России, изменение условий и сроков выплаты пособия по безработице позволят увеличить размеры минимальной и максимальной величин пособия по безработице.

«По предварительным расчетам предполагается увеличение максимальной величины пособия по безработице до величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации, минимальной величины пособия по безработице – до 30% от максимальной», - пояснили в ведомстве.

Отмечается, что в случае принятия данного федерального закона потребуется дополнительное выделение средств федерального бюджета.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Легендарный хоккеист Владислав Третьяк встретился с псковичами
17 апреля 2018
Легендарный хоккеист Владислав Третьяк встретился с псковичами
25 работодателей региона предложат свои вакансии выпускникам ПсковГУ
17 апреля 2018
25 работодателей региона предложат свои вакансии выпускникам ПсковГУ
Конкурс постов об интересных местах Пскова продлили до 23 апреля
17 апреля 2018
Конкурс постов об интересных местах Пскова продлили до 23 апреля
13 детей стали жертвами укусов клещей с 10 по 17 апреля в Псковской области
17 апреля 2018
13 детей стали жертвами укусов клещей с 10 по 17 апреля в Псковской области
Молодые сотрудники Отдела по конвоированию псковского УФСИН приняли присягу
17 апреля 2018
Молодые сотрудники Отдела по конвоированию псковского УФСИН приняли присягу
Командная работа: ПАИ-live с Денисом Матвеевым (ВИДЕО)
17 апреля 2018
Командная работа: ПАИ-live с Денисом Матвеевым (ВИДЕО) 1
«Клубнику» можно будет увидеть в небе над Великими Луками в июне
17 апреля 2018
«Клубнику» можно будет увидеть в небе над Великими Луками в июне
Начался ПАИ-live с Денисом Матвеевым (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)
17 апреля 2018
Начался ПАИ-live с Денисом Матвеевым (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)

Идет загрузка...