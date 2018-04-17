Увеличить максимальное пособие по безработице предлагает Минтруд РФ

18:02, 17 апреля 2018, ПАИ

Минтруд РФ предлагает довести максимальный размер пособия по безработице до прожиточного минимума трудоспособного населения. При этом минимальную величину пособия предполагается установить до 30% от максимальной, сообщает пресс-служба ведомства.

Соответствующий проект для обсуждения размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В Минруде отметили, что реализовать данную инициативу возможно за счет изменения порядка и условий выплаты пособия. «С целью стимулирования безработных граждан к активному поиску работы предлагается изменить сроки выплаты пособия по безработице и установить один период выплаты пособия по безработице всем признанным в установленном порядке безработными гражданам», - отметили в ведомстве.

По мнению Минтруда России, изменение условий и сроков выплаты пособия по безработице позволят увеличить размеры минимальной и максимальной величин пособия по безработице.

«По предварительным расчетам предполагается увеличение максимальной величины пособия по безработице до величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации, минимальной величины пособия по безработице – до 30% от максимальной», - пояснили в ведомстве.

Отмечается, что в случае принятия данного федерального закона потребуется дополнительное выделение средств федерального бюджета.